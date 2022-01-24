ماسك ازالة شعر الوجه الزائد في دقيقة بدون ألم أو احمرار ومنع ظهوره مرة أخرى

ماسك ازالة شعر الوجه الزائد في دقيقة بدون ألم ويمكنك تطبيق هذه الطرق أيضًا على المناطق التي ينمو عليها الشعر الزائد في الجسم كله، والوصفات الطبيعية من الطرق الأكثر أمانًا من الوسائل الأخرى للتخلص من الشعر الزائد كما أنها لا تزيل الشعر إزالة سطحية وإنما تعمل على إزالته من الجذور والفترة ما بين إزالة الشعر ونموه مرة أخرى فترة مناسبة ومرضية كما أنها تضعف الشعر عند نموه مرة أخرى.

أفضل طرق طبيعية لإزالة شعر الوجه الزائد

مكونات الطريقة:-

طريقة إزالة الشعر الزائد بالسكر وعصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع المكونات كلها في وعاء عميق وصغير مع الماء وقلبيهم جيدًا حتى تذوب المكونات مع الماء.

ضعي الخليط على النار قليلًا حتى تذوب المكونات وتصبح كريمية قليلًا.

اغسلي وجهك أو المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها وافردي الخليط عليها في نفس اتجه نمو الشعر.

اتركي المزيج على المنطقة لمدة نصف ساعة وهي فترة كافية للإزالة وحتى يجف الخليط ثم قومي بإزالته في اتجاه عكس نمو الشعر حتى يزول من جذوره.

اغسلي المنطقة أو وجهك بالماء البارد أو الفاتر ورطبيها جيدًا بالفازلين أو أي كريم مرطب.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع لمدة عدة أسابيع.

2. طريقة إزالة الشعر بواسطة خليط اللبن الزبادي والكركم

ضعي كمية من الكركم المسحوق من الزبادي وقلبيه حتى يختلط جيدًا معه.

ضعي الخليط على منطقة الشعر الزائد في وجهك واتركيه عليها لمدة ربع ساعة.

افركي الخليط من على بشرتك ثم اغسليها بالماء الفاتر ومن ثم جففي وجهك بالمنشفة ورطبيه جيدًا.

3. طريقة إزالة الشعر بواسطة خليط البصل والحبق