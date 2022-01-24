حضري كريم الغلابة..كريم النشا السحري لتفتيح الوجه والجسم وتفتيح والأماكن الداكنة وشد البشرة ونضارتها

كريم النشا السحري لتفتيح الوجه والجسم ، توجد الكثير من المنتجات الطبيعية والطبية التي يمكن استخدامها في تفتيح وتبييض البشرة، بالإضافة إلى أنه هناك العديد من الوسائل والطرق الطبية التي يمكن الرجوع إلى الطبيب فيها من أجل تفتيح البشرة، حيث أن الوجه أو الجسم يتعرض لعدد من العوامل التي يمكن أن تسبب غمقان البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل كريم النشا من أجل تفتيح البشرة والأمَاكن الغامقة.

كريم النشا السحري لتفتيح الوجه والجسم

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات الحصول على كريم النشا من أجل تبييض الوجه وهي:

مكونات كريم النشا لتفتيح الوجه

كوب من الماء.

4 حبات من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه

في إناء يتم تقطيع الليمون إلى قطع صغيرة ونضع عليها كمية مناسبة من الماء.

نقوم بوضع الإناء على النار حتى يتم الوصول إلى مرحلة الغليان وحتى نضج الليمون.

بعد ذلك نقوم بإطفاء النار ووضع المكونات داخل الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.

يتم سكب المكونات بعد خلطها في إناء آخر ويتم وضع النشا عليه وكذلك نصف كوب من الماء و التقليب باستمرار حتى يكون المزيج كريمي.

نقوم بإطفاء النار ونرفع من على النار ونتركه لكي يبرد تماماً ثم يتم سكب الخليط في برطمان مغلق بإحكام ويتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة.

بعد ذلك يتم إخراج البرطمان من الثلاجة وتطبيق المزيج على الوجه وعلى الأماكن المراد تفتيحها.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على بشرة ناصعة البياض.

كريم الشبه لتفتيح الجسم

لتَجهيز هذا الكريم يجب اتباع الخطوات لتفتيح البشرة ونضارتها وتفتيح الجسم:

مكونات كريم الشبه لتفتيح الجسم

ملعقة فازلين كبيرة.

2 ملعقة صغيرة من الشبه البودرة.

ملعقة زيت ورد صغيرة.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

طريقة تحضير كريم الشبه لتفتيح الوجه