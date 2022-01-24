من غير ما تفك.. أفضل طريقة لعمل الكبة المقلية المقرمشة في البيت

طريقة عمل الكبة المقلية بالمنزل، تعتبر الكبة المقلية من أشهى المأكولات والتي يحرص الجميع على إعدادها بالمنزل، وتعد الكبة من الأكلات التي يكثر بأعدادها في شهر رمضان الكريم على الفطار، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص على طريقة التحضير بكل سهولة ممكنة، واليوم من خلال مقالنا سوف نقدم لكم طريقة الكبة المقلية بأسهل طريقة تحضير في البيت وبمكونات بسيطة وغير مكلفة مثل شرائها من الخارج، وسنوفر إليكي الطريقة التي من خلالها ستحصلي على عجينة كبة متماسكة وغير مفككة.

طريقة عمل الكبة المقلية

يمكنك معرفة أشهى وأفضل طريقة عمل الكبة المقلية من خلال الآتي:

مكونات عجينة الكبة:

كيلو من البرغل الناعم.

نصف كيلو لحم مفروم.

حبتين بطاطس مسلوقه

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

مكونات حشوة الكبة

كيلو لحم مفروم.

ثلاث ملاعق من الصنوبر.

بصلة مفرومة ناعماً.

ملعقة من البهارات المشكلة.

معلقين من السمن.

خطوات تحضير الكبة المقلية على أصولها في البيت

تتمثل طريقة التحضير في الآتي:

إحضار وعاء ونضع به البرغل الناعم ، بالإضافة إلى اللحمة المفرومة والبطاطس، والبهارات والملح والفلفل والقرفة، ويضاف إلى ذلك كوب ونصف ماء، واستمري في التقليب والعجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

إحضار مقلاة ونضع بها السمن، ثم يتم إضافة البصل واتركيه حتى يتغير لونه قليلاً، ثم يتم إضافة الصنوبر وباقي المكونات الخاصة بالحشو.

قومي بإحضار عجينة الكبة المقلية و تقطعيها قطع صغيرة وأخذ من الحشوة ووضعها داخل كرات الكبة، تتأكدي من قفلها جيداً.

إحضار مقلاة بها زيت غزير، واتركيه حتى يسخن، ثم يتم وضع كرات الكبة وانتظري حتى يتم تحميرها جيداً.

استمري هكذا حتى الانتهاء من كل الكمية الموجودة لديكي.

تخرج من الزيت على مناديل ورقية حتى تتشرب أي زيوت زائدة بها،وتقدم الكبة المقلية بعد ذلك في أطباق مزينة ببعض أوراق البقدونس الخضراء وحبيبات الطماطم الصغيرة.

وهكذا نكون قد توصلنا إلى نهاية المقال وقدمنا لكم طريقة عمل الكبة المقلية بكل سهولة ممكنة وبأسهل المكونات التي تتوفر في الكثير من البيوت.