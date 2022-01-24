عمرك ما هتشترى الجاهز تانى.. البرجر البيتي الاصلي بأسرار وتكات الجاهز وبنفس الطعم

عمرك ما هتشترى الجاهز تانى.. البرجر البيتي الاصلي بأسرار وتكات الجاهز بمكونات أكثر ضمانًا وخطوات بسيطة وأفضل من الجاهز والذي لا نعرف من أي مصدر هو لحم البرجر، كما أن البرجر الجاهز يصغر حجمه إلى النصف بينما البرجر الذي تتم صناعته في المنزل حجمه بعد الطهي يصبح كما هو ولا يكش ولا ينقص، وأحيانًا يتم صناعة البرجر الجاهز من لحوم فاسدة قد تتسبب في حدوث تسمم غذائي وأحيانًا قد تتسبب في وفاة الشخص الذي تناوله.

البرجر البيتي الاصلي بأسرار وتكات الجاهز

مكونات الطريقة:-

لحم مفروم بحسب الحاجة.

بصلة صغيرة.

كاتشاب.

بقسماط مفروم.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الخردل.

زيت نباتي.

رشة ملح.

فلفل أسود.

السبع بهارات.

رشة قرفة.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع اللحمة في وعاء مناسب وافرميها حتى تصبح ناعم.

ضعي البصل المبشور على اللحمة المفرومة وأضيفي إليها الثوم المقشر وقلبي المكونات كلها ببعضها البعض.

بعد ذلك ضعي الكاتشب والبقسماط والخردل والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات والقرفة إلى الخليط واخلطيه معه جيدًا حتى تصبح اللحمة متجانسة معه.

قومي بتقسيم اللحمة إلى قطع متساوية في الحجم على شكل دوائر ثم قومي بجعل سطحها مستوي مثل قطع البرجر.

أحضري طاسة القلي وقومي بوضع القطع بداخلها وقلبيها على الجانبين حتى تنضج تمامًا وكرري هذه الخطوة مع كل الكمية حتى تنتهي من قلي جميع القطع.

ضعي البرجر في طبق مسطح وبجانبه بعض البطاطس والكاتشب والمايونيز وأي إضافات أخرى.

طريقة عمل برجر ماكدونالدز

مكونات البرجر:-

عيش كايزر.

لحمة مفرومة.

بقسماط ناعم.

زيت قلي.

مستردة.

صلصة باربيكيو.

كاتشب.

بصل بودرة.

كيس بيكنج باودر.

ثوم بودرة.

البهارات السبعة.

فلفل أسود وملح.

شرائح خس.

جبنة شيدر.

خيار مخلل.

خطوات التحضر:-