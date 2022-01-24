حلبسة العربيات.. طريقة حمص الشام زي المحلات وسر التتبيلة الأصلية المشطشطة وتدفي في البرد

تعرفي على خطوات بسيطة وسهلة طريقة حمص الشام زي المحلات، حيث يقوم العديد من الأشخاص محبي تناول أكواب حمص الشام خاصة في أيام الشتاء البارد، وانخفاض درجات الحرارة، لما يحصلون عليه بالشعور بالدفء ورفع السعرات حرارية للجسم للحصول على الطاقة، لذلك نقدم خلال الفقرة التالية، طريقة عمله بمكونات موجودة في كل بيت وبطريقة مضمونة وفعالة حتى يصبح مذاقه مثل المتوفر في المحلات تماما.

طريقة حمص الشام زي المحلات

المكونات

يجب احضار المكونات التالية لعمل حمص الشام:

حمص.

مقدار مناسب من الماء.

ثمرة بصل.

ثمرة طماطم.

طماطم بيوريه.

ثوم مفروم ناعم.

كمون و ملح وشطة وملح ليمون وعصير ليمونة وفلفل أسمر.

مكعب مرقة دجاج وههذا هو سر التتبيلة الأصلية.

ملعقتين من الصلصة.

طريقة عمل حمص الشام الأصلي

الطريقة: قومي بوضع الحمص في الماء الحمص لمدة يوم كامل أو ما يقارب ال 24 ساعة، قومي بوضع الحمص والماء، ثم أضيفي البصل والطماطم المضروبة في الخلاط و طماطم بيوريه أو الصلصة، ثم اضيفي ملح وفلفل وكمون وثوم، اتركيه على النار لمدة لا تقل عن ساعة، ثم أضيفي ملح الليمون و عصير الليمون عليه، ثم أضيفى ما يناسبك من الشطة واتركيه حتى يغلى بضع دقائق، ثم ارفعيه من على النار وقدميه بالهنا والشفا.

حمص الشام الحلبسة

المكونات:

حمص شام

كمون صحيح

عدد واحد بصلة

باربكيو صوص

كرات

كمون ناعم

واحد فلفل رومى أخضر

ملح، فلفل أسود

عصير ليمون

الطريقة

قومي بوضع حمص الشام على النار واضيفي له ماء حتى يتم سلقه.

بعد ذلك واضيفي له البصلة وكمون الصحيح، ومع مرور بعض الدقائق قومي بهرسه جيدا.

ثم أضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وعصير الليمون.

بعد ذلك قومي بتقطيع الفلفل الأخضر الرومى والكرات وأضيفيه لهم، ثم الكمون الناعم، ثم قومي بتقديمه.

فوائد حمص الشام

ضبط مستوى السكر بالدم، لأنه مصدر هام لإنتاج الألياف والبروتين.

الإحساس بالشبع لأن البروتين المتكون منه يعمل على التحكم في هرمونات تقليل الشهية في جسم الإنسان.

يساعد في تحسين عملية الهضم لأنه ملئ بالألياف وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي.

وغيرها من الفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى لذلك المشروب اللذيذ.

تم التعرف على أفضل طريقتين لعمل حمص الشام مثل المحلات، فهو من أهم المشروبات الشتوية، والتي تمد جسم الإنسان بالتدفئة اللازمة خاصة في أيام الطقس البارد، لأنه يحتوى على كميات معتدلة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين، لذلك احرصي دائما على عمله في المنزل.