اختراع جديد.. ماسك الكوسا والنشا للشعر وقولي وداعاَ للشعر المجعد الهايش بأقوى كيراتين طبيعي

ماسك الكوسا والنشا للشعر، دائماً المكونات الطبيعية لها أثر إيجابي في أن تقوم بإصلاح كل التلف الموجود في الشعر كما أنها تمنحه لمعان وبريق جميل، ويساعدك على تقويته وحمايته معاً، واليوم نقدم لكم أفضل طريقة طبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد بأقوى كيراتين طبيعي يمنح الشعر النعومة واللمعان.

ماسك الكوسا والنشا للشعر

هنا نستعرض عليكم فوائد الكوسا والنشا للشعر

الكوسا بها زنك وهذا يجعل الشعر ينمو.

بها فيتامين ج، أ وهما يقوموا بمعالجة الشعر الجاف ويحد من التقصف.

احتوت الكوسا على المنجنيز التي تعمل على تكوين الكولاجين.

يوجد في النشا أحماض أمنية وهي تعمل على فرد وتنعيم الشعر المجعد وتقويته وكذلك تقوم بترطيبه.

يصلح الخلايا التي تضررت.

يخفف النشا من تساقط الشعر.

فرد الشعر المجعد

المكونات

كوسة.

٣ معالق نشا.

واحدة من صفار البيض.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند ويمكن استخدام زيت الشعر المفضل لديكِ.

الطريقة

أولا قومي بتقطيع الكوسا ثم ضعيها على النار حتي تنضج تماماً.

بعد ذلك قومي بهرس الكوسا باستخدام شوكة وضيفي إليها النشا.

ثم قومي بإضافة صفار البيض والزيت وقلبي المزيج جيداً.

وبعدها افردي الخليط على كل أجزاء الشعر، ويترك حتى ساعتين.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

ماسك لتنعيم الشعر الهايش

المكونات

بحاجة إلي كوب من النشا.

كوسا.

زبادي.

زيت طبيعي للشعر مثل زيت الزيتون أو السمسم.

الطريقة

قومي بتقطيع الكوسا مع ربع كوب من الماء وارفعيها على نار هادئة حتى تمام النضج.

بعد ذلك قومي بالتخلص من الماء الزائد، واهرسي الخليط جيداً.

ثم بعد ذلك وضعيها مرة ثانية على النار ولكن ضيفي بعض من النشا، وهنا ستصبح سميكة.

بعد ذلك اتركيها حتى تبرد، ووزعيها على الشعر من الجذور.

يتم تركها ساعة حتي ساعتين وبعدها يشطف بالماء.

فرد الشعر المجعد نهائياً

المكونات

كوسا تكون طازجة.

معلقتين نشا.

كوبا من الماء وربع.

زيت زيتون معلقتين منه.

طريقة الاستخدام

تترك الكوسة المقطعة على النار لمدة ربع ساعة مع القليل من الماء.

بعد ذلك باستخدام الهراس أو المضرب اليدوي، اضيفي النشا واضربي المزيج جيداً.

ثم قومي برفع الخليط على النار لمدة خمسة دقائق وقلبي جيداً.

اتركي الوصفة حتى تبرد، ضعي الوصفة على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين للحصول على الفوائد المرجوة.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وهنا ختماً لمقالنا الذي عرضنا بيه ماسك الكوسا والنشا للشعر، وتعرفنا على فوائد الماسك للشعر وأيضاً النشا للشعر وكيف يمكنك أن تقومي بالصفات حتي ينعم.