بدون صبغات.. صبغ الحواجب بالنسكافيه للون بني ساحر وتكثيفها وملء جميع الفراغات سيتغير شكلك تماماً

أفضل طريقة تمكنكِ من صبغ الحواجب بالنسكافيه بالمنزل، هي ما سنخبركِ به اليوم، لخدمة السيدات اللاتي يردن تغيير مظهر حواجبهن بمكونات بسيطة دون تكاليف باهظة، خاصة وأن كثير من السيدات دائمي البحث عن طرق أو وصفات طبيعية تساعدهن في تجميل مظهرهن في البيت دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل، ولأنّ الحواجب هي عنصر هام لجمال الوجه عموما وتغيره يغير المظهر تماما، توصلنا إلى طريقة جديدة، بواسطة النسكافية لإعطاء الحواجب لون غامق مما يساعد أصحاب الحواجب الخفيفة في الظهور بشكل مستحب لهن.

طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه بالبيت

المكونات اللازمة للتحضير

3 أكياس من القهوة سريعة التحضير(النسكافيه).

ثمن كوب من الماء الساخن.

أعواد قطنية.

فرشاة مسكارا تم تنظيفها جيدا.

الطريقة

ضعي أكياس النسكافيه في طبق، وأضيفي عليه الماء الساخن حتى يتغطى.

باستخدام ملعقة قومي بالتقليب جيد حتى تذوب حبيبات النسكافيه، ويصبح خليط متماسك مثل العسل.

بعد ذلك باستخدام العود القطني قومي بغمس الخليط، ثم ضعيه بشكل مناسب على حواجبك.

ثم باستخدام فرشاة الماسكارا النظيفة، قومي بتسريح حاجبك بالكامل حتى يتوزع خليط النسكافيه بداخله.

بعد مرور مدة لا تقل عن 12 ساعة ثم اغسلي حاجبيك جيدا برفق.

تغميق لون الحواجب طبيعيا

الوصفات الطبيعية آمنة تماما على البشرة، عن استخدام الصبغات الكيميائية المُستخدمة في صالونات التجميل والتي تضر البشرة وخاصة البشرة الحساسة مثل حدوث الطفح الجلدي أو أي أعراض جانبية أخرى.

صبغ الحواجب بالمنزل موفر جدا للمال، فصبغ الحواجب في الصالونات كل فترة من الزمن يستدعي دفع مبالغ كثيرة.

لن تستهلكي أكثر من نصف ساعة لتغيير لون حاجبيك، وبهذا توفري وقت الذهاب إلى صالون التجميل ثم الانتظار حتى يحين موعد دورك.

صبغة حواجب بني طبيعي

لا تبالغي في وضع الصبغة على حاجبيك، لان اذا زادت الكمية عن حدها المناسب، يؤدي إلى لون داكن جدًا مما يمنح الوجه منظر غير مستحب وغير مريح للنظر.

احرصي دائما عند صبغ حاجبيك، في اختيار لون أفتح بدرجتين من لون الحاجب الطبيعي.

قومي بوضع بعض قطرات زيت الخروع لانه يعمل على ترطيب الحاجب، يمنع الصبغة من الانتقال لفراش النوم ، كما أنه يحافظ على عمر الصبغة ويحافظ على نمو شعر الحاجبين.

طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه في المنزل. تحسن شكل حاجبيك وتعتبر الأفضل من بين الصبغات وخاصة الكيميائية. وتجعل شعر حاجبيك يبدو أكثر كثافة وجمالا. وموفرة للوقت والجهد والمال ولا تستنفذ وقتا كثيراً للقيام بها.