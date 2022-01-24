ليه المفروض تغيري مرتبتك كل 6 ل 8 سنين

المراتب واحدة من الحاجات اللي بنهتم بيها عادة او بنستثمر فيها ، ولكن حسب الدراسات اننا بنقضي نص حياتنا تقريبا على السرير اثناء فترة النوم ، وبالنظر للوقت ده كله ، محتاجين نبدأ نفكر في اهمية وجود مرتبة مناسبة للنوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ليه المفروض تغيري المرتبة بانتظام ، ونصايح ازاي تطولي عمر المرتبة بتاعتك.

ليه المفروض تغيري المرتبة بانتظام:

1- المراتب ليها عمر محدد:

حسب كلام الخبراء ، ان عمر المرتبة النموذجي هو 8 سنين ، ولكن ممكن يكون عمر المرتبة الخاصة بيكي اعلى او اقل ، على حسب جودة المواد والمنتج.

المراتب “اللاتكس” بتيجي عادة بضمان من 20 – 25 سنة ، وممكن انواع تانية عالية الجودة تدوم من 10 – 15 سنة مع العناية المناسبة.

والمراتب “الهجينة” بتتميز بمتانة اقل وبتحتاج عادة للاستبدال بعد 6 سنين ، اما مراتب الماية بتعيش ما بين 5 – 10 سنين.

2- المرتبة المستهلكة ممكن تعملك ارق وتأثر على صحتك:

مع مرور الوقت شكل المرتبة بيتغير وبيظهر عليها علامات التلف ، على سبيل المثال ، انه اكيد لاحظتي في المرتبة القديمة اللي عندك سقوطها من الوسط او في الجزء اللي بيتركز فيه الوزن اكتر.

ولما المرتبة بتفقد قدرتها الداعمة ، هتسبب لك عدم الراحة وهتخلي من الصعب عليكي تنامي نوم مريح ، وبصرف النظر عن عدم الراحة والشعور بالتعب والالم تاني يوم ، عدم جودة النوم ممكن تأدي لمشاكل صحية ، بما فيهم السمنة وامراض القلب.

كمان المرتبة السيئة ممكن تسبب تصلب العضلات وآلام الجسم ، لو صحيتي ولقيتي عندك الم حوالين الرقبة والكتفين (وانتي متأكدة انها مش نتيجة اصابة) ، في الحالة دي ممكن تكون مرتبتك هي السبب.

وحسب الابحاث ان المرتبة الجيدة ، ممكن تساعد على تحسين جودة النوم وتقليل آلام الضهر.

3- المراتب تعتبر بيئة لبق الفراش والمواد المسببة للحساسية:

واحدة من الدراسات لقت ان المراتب بتحتوي على اعلى تركيز لعتة الفراش من بين كل الادوات المنزلية ، وان البكتيريا دي بتتكاثر مع مرور الوقت.

والعفن والحشرات في المرتبة ممكن تسبب الحساسية ، او زيادة اعراض الربو ، والخبراء بينصحوا لو لاحظتي اي تفاعلات حساسية بتزيد سوء عندك ، دي تعبتر علامة انك محتاجة مرتبة جديدة.

4- لما السرير يصدر اصوات ، اعتبريها علامة او نداء مساعدة:

لو التقليب البسيط على السرير لاحظتي انه بيسبب اصوات عالية ، ده معناه ان مرتبتك مش في حالة جيدة ، لان الاصوات دي معناها ان المرتبة فقدت قدرتها على التحمل ، وكمان انها مش فعالة في الاستجابة للضغط والحركة.

5- نصايح ازاي تزودي العمر الافتراضي للمرتبة:

– لفي المرتبة كل 3 – 6 شهور عشان يتم استخدامها بالتساوي على الجنبين.

– امشي على تعليمات التنضيف المكتوبة من الشركة المصنعة.

– افتحي شبابيك اوضة النوم لتهوية افضل ولتهوية مرتبتك بانتظام.

– عشان تتجنبي تلف المرتبة ، امنعي الاطفال يتنططوا عليها.

– تنضيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية بالجزء الخاص بالمفروشات ، هيساعد على التقليل من المواد المسببة للحساسية وعث الغبار.

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