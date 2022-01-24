نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك بيضاء.. كيف اخلي شعري أشقر طبيعي بدون صبغات ستذهلك النتيجة ولون تحفة وثابت في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اخلي شعري أشقر طبيعي سؤال تسأله الفتيات والسيدات الراغبات في الحصول على مظهر جديد رائع، وبما أن تلك الفترة يعد الشعر الأشقر من مظاهر الجمال لكل فتاة، لهذا يبحثن باستماته عن وصفات طبيعية يستطيعون تنفيذها في المنزل، لتكون بتكلفة بسيطة، وفي ذات الوقت آمنة على الشعر فلا يتقصف ولا تجف خصلاته، أما الطرق فليست واحدة، سنذكر لكِ عدة وصفات تساعدك على ذلك.

كيف اخلي شعري أشقر طبيعي

من أكثر الوصفات الطبيعية استخدامًا في تشقير لون الشعر، تلك التي تعتمد على استخدام عصير الليمون بشكل منتظم، والخطوات كالآتي:

اخلطي عصير ليمونة بعصير برتقالة، ثم وزعي المزيج على شعرك بعد غسله وتنظيفه.

اتركي الوصفة على شعرك، ثم عرضيه لأشعة الشمس، لمدة نصف ساعة أو ساعة على الأكثر.

بعد جفاف الوصفة على الشعر اغسليه، ثم استخدمي مرطب له بعد غسله مباشرةً.

القرفة الصينية لتشقير الشعر

تعد القرفة الصينية من أهم المكونات الرائعة في استبدال لون الشعر الحقيقي بالذهبي، لكنك ستحتاجين معها بابونج لتقوية اللون، والخطوات كما يلي:

اشتري أكياس القرفة الصينية من الصيدليات الكبرى، أو محلات مستحضرات التجميل، أو العطارة.

ثم ضيفي فوقها البابونج المطحون، مع قليل من الخل والماء.

بعد ذلك وزعي الخلطة على شعرك، واتركيه يجف.

قومي بعد ذلك بغسل شعرك فورًا بعد جفاف الصبغة فوقه، واستخدمي الشامبو واشطفيه عدة مرات، لتتأكدي تمامًا من نظافته.

صبغة الزعفران لصبغ الشعر اشقر

إن كان شعركِ رماديًا وتحتاجين لتحويله للون أشقر شبابي جميل، تستطيعين استخدام الزعفران في ذلك، أما الخطوات فهي كالآتي:

ملعقة زعفران كبيرة.

كوبين ماء.

الطريقة:

يُغلي الزعفران في كوبي الماء على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك اتركي الماء يبرد وبه الزعفران.

ثم مشطي شعرك بغمس المشط في الوصفة ثم تمشيطه به.

بعد ذلك اتركي الوصفة تجف على الشعر، ستحتاجين لهذا ساعتين كحد أقصى.

ثم اغسلي شعرك، وكرري الوصفة لتثبيت اللون بالتدريج.

كرري تلك الوصفة مرة أسبوعيًا، حتى يتم لكِ ما ترغبين.

في الختام أجبنا لكم عن سؤال كيف اخلي شعري أشقر طبيعي ؟ ومما ذكرنا نتأكد أن هناك مكونات طبيعية تعينك على تحويل شعرك ليصبح ذهبيًا لامعًا، وتصبحين في إطلالتك كنجمات السينما، ومن تلك الطرق لكِ حرية اختيار أكثرهن مناسبة لكِ.