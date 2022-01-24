أفضل طريقة لعمل عجينة السينابون الهشه واللذيذة بمكونات اقتصادية

عجينة السينابون الهشة بالمنزل بكل سهولة ممكنة، يعتبر السينابون من الحلويات الخفيفة والشهية، التي تقدم في الكثير من المناسبات والحفلات والتجمعات العائلية، لذلك تبحث كل سيدة عن طريقة عمل عجينة السينابون للحصول على حلوى لذيذة تقدمها لأفراد أسرتها باستمرار، لذلك سوف نقدم لكم في مقال اليوم أسهل طريقة لتحضير العجينة دون أن تستغرق وقتاً طويلاً فمكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، فيمكن لربه البيت تحضيرها بكل سهولة دون شرائها من الخارج.

عجينة السينابون الهشة

يمكنكم معرفة عجينة السينابون الهشة والطرية من خلال المقال وتقديمها لعائلتك دون أي مجهود وبدون تكلفة عالية، فلنتعرف على طريقة عمل العجينة.

المكونات

مكونات السينابون سهلة وبسيطة للغاية فهي كالأتي:

4 أكواب من الدقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب السكر.

ربع كوب من الماء.

ملعقتين من الخميرة.

ربع كوب من الزبدة السائحة.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

يمكنكم اتباع الخطوات التالية حتى الحصول على سينابون هش.

إحضار كوب من الماء الدافئ، ثم يتم وضع الخميرة وملعقة من السكر، واستمري في التقليب حتى تذوب المكونات مع بعضها البعض.

يتم ترك الخميرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وسوف تلاحظي زيادة في حجم الماء وإذا لم يزيد الماء اعلمي أن الخميرة لا تصلح للاستخدام.

إحضار وعاء عميق، ويوضع به المكونات السابقة، ويتم تقليب المكونات جيداً.

يضاف كوب الماء بالخميرة إلى الخيط، واستمري في تقليب المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

تترك عجينة السينابون حتى تخمر جيداً ثم أبدأي في استخدامها.

ومن المعروف أن السينابون له صوص خاص به لابد من إحضاره بعناية حتى يتم الحصول على سنابون ناجح مثل المحلات تماماً، ويصبح ذات طعم رائع ومميز، وهكذا نكون قدمنا لكم عجينة السينابون الهشة والطرية بأسهل طريقة ممكنة دون أن يأخذ منكم وقت طويل، وتستطيع تقديمه في كافة الأوقات خاصة في هذه الأيام الباردة لتقوم بالتدفئة انتي وكل أفراد الأسرة، وتستمتعي بكل الأوقات، وقضاء وقت مميز خاصة في وقت الإجازة، لذلك يمكن تحضير مختلف الحلويات الخفيفة والشهية في كل وقت ممكن.