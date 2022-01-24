طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) حضريها لعائلتك بمكونات اقتصادية

كيكة الرواني الهشة، تعد كيكة الرواني الهشة الخطيرة من أكثر أنواع الكيك الذي يفضل تناوله عدد كبير من الأشخاص، وتسمى أيضاً بكيكة جوز الهند أو كيكة البسبوسة وتتميز بقوامها الطري الهش ومذاقها الشهي والطيب، بل وتعتبر كيكة الرواني من أسهل أنواع الكيك الذي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة للغاية ومكونات متوفرة في كل منزل ومن خلال النص التالي نقدم لكم كيفية تحضير كيكة الرواني الهشة واللذيذة.

كيكة الرواني الهشة

كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة تحضر بدقيق السميد والزبادي وجوز الهند المبشور، ثم يتم إضافة الشربات أو القطر البارد إلى الكيكة بعد نضجها ثم تقدم مع الشاي أو القهوة، وهذه أسهل خطوات عمل كيكة الرواني الهشة.

المكونات

كوبان من دقيق السميد الخاص بالبسبوسة.

مقدار حوالي كوبان من الدقيق الأبيض.

كوبان من جوز الهند المبشور.

ما يعادل كوب من السكر الناعم.

مقدار كوب ونصف من الزبادي.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

سبع حبات من البيض متوسطة الحجم.

ملعقتين صغيرتين من الفانيلا.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

شربات البارد.

خطوات التحضير

خفق البيض مع الفانيلا والملح والخل في وعاء متوسط الحجم بواسطة المضرب الكهربائي.

إضافة السكر والزيت إلى خليط الخفق مع وضع الزبادي بالتدريج، ثم يتم ضرب المكونات جيداً.

يتم إضافة نصف كمية الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر إلى خليط الخفق.

زيادة التقليب المستمر على سرعة منخفضة للحصول على قوام متماسك.

إضافة النصف الباقي من الدقيق والسميد وجوز الهند بشكل تدريجي إلى باقي الخليط.

دهن صنيتين مقاس 26 بالقليل من السمن ثم يتم سكب خليط الكيك، ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

إخراج الكيك من الفرن ثم يتم سكب الشربات البارد عليها وتزين بالجوز الهند وتقطع وتقدم.

طريقة عمل قطر الرواني

كوب ونصف من الماء.

مقدار كوب سكر.

نصف ليمونه.

طريقة التحضير: