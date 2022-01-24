وداعاً للشيب.. تغطية الشعر الأبيض بالقهوة وتطويل وتكثيف الشعر بالوصفة السحرية الطبيعية 100%

إذا أزعجك الشيب يومًا فإليك كيفية تغطية الشعر الأبيض بالقهوة فإن القهوة لها فوائد كثيرة للشعر ويسهل استعمالها في القضاء على الشيب، وكذلك تساهم القهوة في تحسين حالة شعرك وجعله قوي وناعم ولامع، فالقهوة ليست فقط مجرد مشروب شائع الاستخدام ومفضل لدى الكثيرين ولكنها أيضًا علاج فعال للشعر ومكون رائع في إخفاء الشعر الأبيض.

تغطية الشعر الأبيض بالقهوة

توجد أكثر من طريقة تستعمل فيها القهوة للقضاء على الشيب حيث ان القهوة من المواد الطبيعية المستخدمة في التخلص من الشيب وصبغ الشعر طبيعيا نعرض لكم وصفات لصبغ الشعر بالقهوة.

مغلي القهوة لصبغ الشيب

سنقدم في هذه الوصفة بخاخ القهوة للشعر، ابغى شعر بسهولة في المنز فقط اتبع الاتي:

يتم غسل الشعر جيدًا بالطريقة المعتادة.

ثم بعد ذلك يتم تجفيفه بفوطة نظيفة.

ثم يرش بمغلي القهوة بواسطة بخاخة بعد تبريده.

بعد ذلك يتم تدليك جذور الشعر جيدًا ويرش على الشعر بالكامل ثم يشطف الشعر بالماء بعد ربع ساعة.

وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيًا لنتائج أفضل.

طريقة صبغ الشعر الأبيض بالقهوة وزيت الزيتون

تضاف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون إلى ملعقة قهوة كبير وتقلب جيدًا.

ثم بعد ذلك تضاف إلى كوب قهوة مغلي، ثم توضع على النار وتترك تغلي جيدًا وتترك لتبرد قليلًا.

بعد ذلك تفرد على الشعر بالكامل ويدلك بها جذور الشعر لبضع دقائق.

ثم يغطى الشعر بعد لفه ويترك الخليط عليه فترة كافية أكثر من ساعة ثم يشطف الشعر بالماء.

فوائد القهوة للشعر

تجعل الشعر لامع وناعم حيث إن بها العديد من مضادات الأكسدة التي تحسن ملمس الشعر وتجعله ناعم أكثر، كما أنها تعمل على تحسين بصيلة الشعر وتحد من تشابكه وتقويه وتساعد القهوة أيضًا على سهولة تصفيف الشعر.

تساعد الشعر على النمو بصورة سليمة، حيث أنها تحتوي على الكافيين الذي هو من أهم العوامل المساعدة على تحسين الدورة الدموية للشعر، وكذلك نموه بسرعة والحد من تساقطه.

تظهر فائدة القهوة في إخفاء الشعر الأبيض بصورة ملحوظة، حيث إنها تقوم محل الصبغة في إضفاء لون رائع وجذاب للشعر حسب الرغبة، وذلك بزيادة الكمية المستخدمة أو تقليلها حسب درجة اللون المطلوب.

في الختام عرفنا طرق بسيطة تعمل على تغطية الشعر الأبيض بالقهوة وبصورة آمنة وفعالة، وكذلك عرفنا فوائد القهوة العديدة للشعر ولفروة الرأس، والتي لا تقتصر على إخفاء الشعر الأبيض ولكن أيضًا تتمثل في كيفية الحصول على اللون المرغوب باستخدام القهوة في صبغ الشعر دون مخاطر أو ضرر.