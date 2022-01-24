بسر تتبيلة المطاعم اعملي أحلى سمك سنجاري في البيت

طريقة عمل تتبيلة السمك السنجاري، السمك من الوجبات الشهية واللذيذة والغنية باوميجا 3 الذي يساعد في تنمية الذكاء وتنشيط الذاكرة بشكل جيد، لذلك فإن الأمهات تحب أن تقدمه لأطفالها بشكل مستمر لكي يحصلوا على فوائده، كما أنها تحب أن تنوع في طريقه إعداده وتقدمه بشكل وطعم مختلف كل مرة حتي لا يتجنبه الأطفال ويملون من تناوله، والمميز أيضا في السمك أنه يوجد بأنواع كثيرة ومتعددة لا حصرة لها وهذا ما يسهل على الأم الإبداع في إعداده، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقه سهلة تساعدك في صنع تتبيلة طيبة لسمك السنجاري.

طريقة عمل تتبيلة السمك السنجاري

المكونات:

ثلاث سمكات بلطي أو حسب عدد أفراد أسرتك.

ثلاث ملاعق منقوع تمر هندي.

ثلاث أعواد بصل اخضر.

ملعقة كبيرة كمون.

عشرة فصوص ثوم.

حزمة خضار مشكلة من البقدونس والكزبرة والشبت.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ربع ملعقه فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

نصف ملعقه شطة.

ثلاثة ملاعق عصير ليمون.

ثلاث حبات فلفل اخضر حار ويمكن استخدام البارد حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ملح.

خطوات عمل تتبيلة السمك السنجاري

نظفي السمك جيدا من الداخل باستخدام السكين والماء الجاري والملح في النهاية، ثم صفيه من الماء جيدا.

سخني الفرن قبل تحضير السمك على درجة حرارة مائة وثمانين.

احضري صنية الفرن وضعي السمك على ظهره واجعلي بطنه ناحية الأعلى.

باستخدام الخلاط، قومي بفرم الثوم والشبت والبقدونس والكزبرة والملح والشطة والبصل الأخضر.

ثم ضيفي إلى الخلاط عصير الليمون وزيت الزيتون ومنقوع التمر هندي واخلطيهم مرة أخرى.

قومي بتوزيع التتبيلة على السمك، وضيفي إليه نصف كوب ماء.

غلفي السمك بورق الألمنيوم، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة حتي ينضج تماماً.

اخرجي السمك من الفرن ثم انزعي ورق الألمنيوم.

ضعي السمك مرة أخرى في الفرن حوالي عشرة دقائق تحت الشواية لكي يتحمر ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

يتم تقديم السمك السنجاري بجانب طبق من الأرز بالشعرية وطبق من السلطة الخضراء.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل تتبيلة السمك السنجاري في البيت بمكونات بسيطة وبمذاق شهي لا يُقاوم.