أنسي أنه يطلع منك طري تاني طريقة بصل الكشري المقرمش في المنزل زي المحلات

من الجدير بالذكر أن بصل الكشري المقرمش من الوصفات الرائعة للغاية التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما بتناول طبق الكشري ولكن يجب أن يحتوي على بصل الكشري فهي يعتبر من المكملات الأساسية الكشري كما يجب الإشارة أن الكشري يعتبر من الأكلات التي لها شهرة كبيرة للغاية في جميع المحافظات المصرية كما يتم وضعه في قائمة العديد من المطاعم المختلفة حيث يتواجد عليه اقبال كبير للغاية يعتبر بصل الكشري هو أحد العلامات المميزة كما يمكنكم عمل بصل الكشري بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة كما تعتبر المقادير المطلوبة ايضا موجودة في مطبخك لذلك لن تحدث تكلفة عالية تابعوا معانا.

المقادير عمل بصل الكشري المقرمش

خمس بصلات مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت نباتي.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش

يمكنكم عمل بصل الكشري المقرمش بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

نقطع البصل إلى شرائح رفيعة ويمكن أيضًا تقطيعه جيدًا إذا رغبت في ذلك.

نضع مقلاة على النار ونضع فيها الزيت وبعد أن تصبح ساخنة جدا نضع عليها بصل وملعقة ملح ونقلب من وقت لآخر حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ثم نرفعها عن النار ونضعه في طبق مبطن بورق المطبخ حتى يخلو تماما من الزيت، ويتم استخدام هذا البصل بعدة طرق ووصفات مختلفة مثل الكشري.

المقادير المطلوبة لعمل الكشري

باكيت معكرونة حلزونية أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

بصل مقلي ومقرمش.

كوب عدس حب.

كوبان أرز حبة قصيرة.

أربع أكواب ماء ساخن.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

كوب ثوم مدقوق.

مقادير صلصة الكشري

واحد ونصف كوب عصير البندورة.

ملعقة زيت زيتون.

مقدار من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف ملعقة فلفل أحمر حار أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ثوم مدقوق.

طريقة تحضير الكشري