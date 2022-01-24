أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة في المنزل مثل الجاهزة تماماً

الكنافة بالكريمة من الحلويات الشهية واللذيذة، وتعتبر من أفضل الحلويات التي يقوم الكثير بإعدادها نظراً لطعمها الرائع و المميز، ومن المعروف أن الكنافة لها العديد من الطرق تتميز كل طريقة عن الأخرى، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالكريمة بأسهل طريقة ممكنة، لكي تستطيع تحضيرها في أي وقت ممكن الحاجة إلى شرائها جاهزة.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

تعد الكنافة بالكريمة من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتحرص كل سيدة منزل على إعدادها باستمرار، فهي مقترنة بشهر رمضان الكريم وتقدم بكثرة في هذا الشهر الفضيل، بالإضافة لتقديمها في المناسبات والتجمعات العائلية والفلات والأعياد بمختلف الحشوات، فيمكن حشو الكنافة بالمكسرات والمهلبية، أو بالقشطة أو بالكريمة وغيرها من الحشوات المتنوعة، فقد تفننت ربة المنزل في تحضيرها مثل الجاهزة تماماً فأصبحت تقدمها لعائلتها بألذ طعم أحلى من الجاهزة، لذلك تجد طريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن البلدي.

مكونات الكريمة

ملعقتين كبيرتين من الكريمة.

نصف كوب من السكر البودرة.

مقدار نصف لتر من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

مقدار كوب من الماء.

عصير ليمون.

ملعقتين من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الشربات

إحضار وعاء ونضع به الماء والسكر، اتركيهم حتى يغلوا لمدة عشر دقائق.

تعصر نصف ليمونه ويضاف بعد ذلك العسل، واتركيه دقيقتين فقط.

اتركيه حتى يبرد تماماً.

تحضير الكريمة

إحضار وعاء على النار وتوضع به اللبن والقشطة والسكر والنشا استمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

تحضير الكنافة