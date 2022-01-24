هيفضل مقرمش معاكي لأخر قطعة مخلل اللفت في المنزل

يعتبر اللفت من الخضروات الجذرية ويمكن أكله مسلوق أو مطبوخ أو يحضر على شكل مخلل ويعد اللفت من أنواع المخللات المشهورة ويحتوي اللفت على قيم غذائية مفيدة للجسم حيث أنه يحتوي على مواد صحية غير مشبعة تساعد في التخلص من الوزن الزائد ويحتوي على فيتامينات مثل فيتامين ج ومعادن كثيرة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ولا يحتوي على الكوليسترول ويبحث الكثير منكم عن طرق تخليله في المنزل بدلا من شرائه من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل اللفت المخلل.

مكونات عمل مخلل اللفت

كيلو جرام من اللفت متوسط الحجم

حبة متوسطة الحجم من الشمندر

ملعقتان كبيرتان من السكر

ثلاثة أكواب من الماء

ربع كوب من الملح

طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل

نقوم بغسل حبات اللفت جيدا بالماء حتى تزول منه الأوساخ والشوائب والأتربة بالكامل.

ثم نقطع حبات اللفت على شكل شرائح ونُبقي شرائح اللفت متماسكة في جهة واحدة بعدم وصول السكين إلى أسفلها.

تبقى شرائح اللفت متراصة فوق بعضها البعض بعد تقطيعها وملتصقة مع بعضها.

ثم نضع حبات اللفت في عبوات التخزين ونضعها بالترتيب حتى تكون جاهزة للكبس وأثناء وضعها نضع بينها شرائح الشمندر الأحمر لتكسب المخلل اللون الأحمر الطبيعي.

بعد ذلك نضع الماء والسكر والملح في إناء على النار ونحركهم جيدا حتى يذوب الملح ويغلي الخليط.

بعد أن يغلي الخليط لمدة ثلاث دقائق نرفع المزيج من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بسكب خليط الماء مع الملح والسكر وورق عبوات اللفت المجهز للكبس ويجب أن يكون أعلى من سطح اللفت بمسافة ثلاثة سم ونقوم بتغطية عبوات الكبس بورق العنب.

نقوم بإغلاق العبوات بإحكام حتى لا يدخل إليه الهواء ويتلفها ونتركه لمدة ما بين خمسة عشر يوم إلى شهر حتى ينضج المخلل جيدا.

نصائح تحضير مخلل اللفت