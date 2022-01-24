سر الكنتكة.. سر خلطة كنتاكي الأصلية بالعشر بهارات لألذ دجاج بروستد أحلى من المطاعم

إن سر خلطة كنتاكي يكمن في المكونات التي تقدم بها والتي تختلف بشكل كبير عن أي مقادير أخرى للدجاج، حيث أن لها مذاقها الخاص المتميز والذي جعل منها من أكثر وأشهر الأكلات في العالم، وهذا الأمر ما جعل الكثير من الأمهات يبحثون عنها لمعرفة السر ورائها، وذلك حتى يضمنون لأبنائهم نفس الجودة والطعم ولكن بشكل أكثر أمانا، حيث أن عمل هذا الطعام السريع في المنزل يعتبر من أجود وأفضل الوصفات التي سوف يفضلها الجميع ما بين الكبار والصغار، فهذه الوجبة بالنسبة للجميع من أفضل الوجبات الجاهزة على الاطلاق.

سر خلطة كنتاكي

كوب حليب رائب.

ملعقتان خل أبيض كبيرتان.

ملعقة ثوم بودر كبيرة.

وملعقة بابريكا صغيرة.

ملعقة ملح ناعم صغيرة.

وملعقة زعتر جاف صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف ملعقة شطة صغيرة.

بهارات كنتاكي السرية

ملعقة كبيرة كاري.

وملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة كركم.

وملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة ومطحونة.

وملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ونصف ملعقة صغيرة من القرفة.

خلطة تتبيله كنتاكي السرية

كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج الجاهزة.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

¼ كوب نشا.

½ ملعقة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كوب ماء مثلج به مجموعة التوابل (ثوم بودر، وبصل بودر، وفلفل أسود، وكاري).

فى الختام لقد عرضنا لكم في الفقرات السابقة سر خلطة كنتاكي والذي يكمن في كل المكونات والتي تخص الخلطات المختلفة له، فهذا الدجاج السر الخاص به يكم في المكونات التي تخص تتبيله، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في زيادة إقبال الأمهات على تنفيذ هذا السر في المنزل بشكل طبيعي، الأمر الذي يزيد من جودة وضمان الطعام، وهذا الأمر ما تحتاج إليه كل أم أن تعمل على تقديم الوجبات التي تفضلها أبنائها ولكن بشكل جيد وفي المنزل.