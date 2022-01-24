“بسكويت الحلوين الصغنينين” أسهل وأسرع طريقه لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

انتشر بسكوت العشر دقائق في فترة العزل لفيروس كورونا في عام 2020، حيث أصبح ترند في ذلك الوقت، ويعد من المخبوزات السهلة في التحضير، حيث لا يحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكن إعداده خلال دقائق بسيطة، ويحتوي بسكوت العشر دقائق علي سعرات حرارية عالية، ومن البسكوتات التي يحبها الأطفال فهو خفيف، فهو يحتوي علي البيض وهو مصدر من مصادر البروتينات، وانتشر بسكوت العشر دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم فيس بوك، وازاد البحث حول طريقة إعداده، وانتشر في محلات المخبوزات وزاد سعره.

مكونات بسكويت العشر دقائق

اثنان كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر..

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب من الزيت.

بيضه.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير بسكوت العشر دقائق

فقد زاد عدد الباحثين على جوجل لمعرفة طرق تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل والمكونات المطلوبة لتحضيرة،بسكوت العشر دقائق من البسكوت سهل التحضير، و للحصول على بسكوت ناعم لذيذ الطعم اتبع الخطوات التالية للحصول على بسكويت ناجح: