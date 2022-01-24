نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسكويت الحلوين الصغنينين” أسهل وأسرع طريقه لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل في المقال التالي
انتشر بسكوت العشر دقائق في فترة العزل لفيروس كورونا في عام 2020، حيث أصبح ترند في ذلك الوقت، ويعد من المخبوزات السهلة في التحضير، حيث لا يحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكن إعداده خلال دقائق بسيطة، ويحتوي بسكوت العشر دقائق علي سعرات حرارية عالية، ومن البسكوتات التي يحبها الأطفال فهو خفيف، فهو يحتوي علي البيض وهو مصدر من مصادر البروتينات، وانتشر بسكوت العشر دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم فيس بوك، وازاد البحث حول طريقة إعداده، وانتشر في محلات المخبوزات وزاد سعره.
مكونات بسكويت العشر دقائق
- اثنان كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر..
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ربع كوب زبدة.
- ربع كوب من الزيت.
- بيضه.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
خطوات تحضير بسكوت العشر دقائق
فقد زاد عدد الباحثين على جوجل لمعرفة طرق تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل والمكونات المطلوبة لتحضيرة،بسكوت العشر دقائق من البسكوت سهل التحضير، و للحصول على بسكوت ناعم لذيذ الطعم اتبع الخطوات التالية للحصول على بسكويت ناجح:
- نقوم بإحضار طبق عميق ونقوم بوضع السكر مع الزبدة والزيت ونخفق باستخدام المضرب الكهربائي ليصبح لونة فاتح.
- نقوم بإضافة البيضة ونضع الفانيليا ونخفق.
- نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ونضيف إلى الخليط بالتدريج.
- ثم نقوم بتجميع العجينة باليد حتى نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بتجهيز الصواني التي يوضع عليها البسكوت عن طريق وضع ورقة زبدة أو دهن الصواني بالزيت حتي لا يلتصق البسكوت.
- نقوم بتشكيل العجينة يدويا وعمل بصمات باستخدام شوكة الطعام، أو باستخدام مكبس البيتيفور
- بعد التشكيل توضع صواني البسكوت في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تحافظ على شكلها بعد التسوية.
- نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يوضع بسكويت العشر دقائق في وسط الفرن على الشبكة .
- يترك عشر دقائق في الفرن ثم نقوم بإخراج وتركه حتى يبرد
- نقوم بنزين بسكوت العشر دقائق بواسطة الشوكولاتة المذابة على حمام ماء أو باستخدام الميكروويف.
- نقوم بوضع الشوكولاته علي وجه البسكوت.
- أو نقوم برش الكاكاو على وجه.
- يقدم البسكويت مع الشاي أو النسكافيه.
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