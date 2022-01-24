نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك.. كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر بمكون رهيب ونتائج فعالة وحافظي على شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريدين شعر أملس خالي من الكيماويات الضارة التي تسبب تلف الشعر وتساقطه، وكذلك خالي من استخدام الحرارة في فرد وتصفيف شعرك؟ يتم معالجة الشعر وإعطائه النعومة واللمعان المطلوبين من أول استخدام لمحلول كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، سنتناول فوائده واستخداماته خلال هذا المقال.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

في السنوات الأخيرة، أصبح الكيراتين مصدر جذب للعديد من الشابات لأنه يمنح شعرهن نعومة واستقامة في معظم الأوقات، لكنهن يجهلن آثاره السلبية على شعرهن، كما أنهن يجهلن أنه يسبب الكثير من الأضرار وأن شعرهن يعود إلى حالته السابقة.

فأحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لعلاج الكيراتين هو تساقط الشعر بشكل كبير، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقصف الأطراف وتلف أطراف بصيلات الشعر، نتيجة لذلك نقدم أكثر من وصفة طبيعية لها نفس تأثير الكيراتين الصناعي مع كونها ميسورة التكلفة، بالإضافة إلى تأثير سريع ونتائج ممتازة، وستكون قادرًا على الامتناع عن استخدام المواد الصناعية من أجل عام كامل لأنه ينعم شعرك طوال هذه الفترة بأكملها، فلم تكن هناك آثار جانبية سلبية.

الكيراتين للشعر المصنوع من الخميرة

الطريقة الأولى هي صنع الكيراتين الطبيعي للشعر عن طريق تخمير الخميرة، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

كيس خميرة جافة فورية

وبيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

الكيراتين الطبيعي للشعر الفاتح اللون

يمكن تحضير الكيراتين الطبيعي للشعر، فسوف تحتاج إلى المواد التالية:

بيضة واحدة كاملة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

يوصى بملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مطلوب ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

5 قطرات من زيت اللافندر.

بالإضافة الى 5 قطرات من زيت الياسمين.

طريقة التحضير:

بعد خفق البيض جيدًا، أضيفي زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللافندر وزيت الياسمين واخلطيهم جيدًا.

بعد ذلك وزعي المزيج بالتساوي في جميع أنحاء شعرك، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

ثم قومي بتزيين شعرك واربطيه ثم لفه بغطاء رأس أو منشفة دافئة أو بلاستك استرش لمنعه من التعلق بملابسك.

بعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو، اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ الفاتر وليس الساخن لإزالة أي بقايا متبقية.

في الختام فإن عند استخدام أي من نوع من كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر من خلال الوصفات الطبيعية، يجب أن تغسل شعرك جيدًا قبل وضع الخليط لإزالة أي زيوت أو كريمات متبقية، وتطبيق المزيج على الشعر المبلل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.