مش هاتشتريه من بره.. طريقة عمل الإندومي الصحي في المنزل بمكونات سهلة سيعشقه كل من يتذوقه

طريقة عمل الإندومي، تعتبر الأندومي من الاكلات التي لاقت ادمان من الكبار والصغار بسبب طعمها المميز كما ان لها شعبيه كبيره في جميع أنحاء العالم، كما أنها تعتبر من الوجبات السريعة وسنقدم لكم اليوم عدة طرق لعمل الاندومي بأسهل الطرق التي ستجعلكم تتذوقون افضل اندومي في العالم.

طريقة عمل الإندومي

يمكنكِ عمله على الطريقة الكورية، وهي كالتالي:

2 بيضة مضروبة.

ملعقتين زبدة.

كيس من الشعرية السائبة أو مكرونة اسباجيتي.

كوبان من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نحضر الاناء ونقوم بصب الماء الى الوعاء ثم نقوم بوضع المكرونة الي الماء المغلي.

نتركها تغلي لمدة عشر دقائق نقوم بإخراجها من الماء ونقوم بتصفيتها من الماء جيدا.

نقوم بوضع طاسة على النار نضع فيها الاندومي وعليها نضع مكعب مرقة ثم نضيف كمية قليلة من الماء الذي قمنا بسلق المكرونة فيه.

نقوم بإضافة البيض الي الاندومي ويتم التقليب حتي تتم التسوية وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقه الاندومي بالجمبري

مقادير الاندومي بالجمبري

كيس من الشعرية الفلاحي السميكة أو المكرونة الاسباجيتي.

نصف كأس من الجمبري.

حبه جزر مقطعه الى قطع صغيرة.

ربع كأس من البازلاء الخضراء.

4 من البيضات المضروبة.

ملعقة من الزبدة كبيرة الحجم.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الزبدة في وعاء علي النار ثم نضيف اليها الجمبري ونضيف الجزر والبازلاء ويتم التقليب جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الاندومي إلى المكونات السابقة ثم يتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار طاسه اخري ونضع بعض قطرات الزيت والزبدة ثم نقوم بوضع البيض المخفوق حتى ينضج واجعليه طبقة رقيقة.

ثم نقوم بوضع خليط الاندومي بعد وضع البهارات عليها والتقليب جيدا ثم نضعها على طبقة البيض ثم نقوم بغلق البيض على الاندومي.

يمكن ان تقوم بتزيين الاندومي ببعض الكاتشب والكابوتشي ويمكن عمل سلطه كول سلو بجانب الاندومي وبالهنا والشفا.

الي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل الإندومي بطريقتين جديدتين يمكنك الاستمتاع بألذ طعم و نشكركم على متابعتكم لموقعنا ونتمنى ان نكون قد وفرنا لكم اسهل الطرق التي تبحثون عنها والي اللقاء في مقال جديد ووصفة جديده.