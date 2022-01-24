بدون سويت.. معجزة النشا لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد، تعتبر هذه الطريقة من الطرق الطبيعية القوية والتي من الممكن أن نحصل عليها من خلال المزج ما بين مجموعة من المقادير الطبيعية والتي تحمل عظيم الفائدة للجلد، فضلا عن تأثيرها المميز في الإزالة الكاملة للشعر، إذ تعد وصفة النشا من أكثر الوصفات الممتازة والتي لها القدرة على الإزالة التامة لجذور الشعر وهذا ما يفيد في اختفاء آثار الشعر تماما وإزالة البثور والندبات، ومن خلال ما يأتي نعرض أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها يكون من السهل على كل سيدة أن تحضر الوصفة وتطبقها بأقل وقت.

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

الإزالة الجيد لأي تواجد للشعر باستعمال النشا من أهم الوصفات التي تبحث عنها مختلف السيدات، حيث تعتبر وصفات الإزالة للشعر الطبيعية هي الأقوى تأثير إيجابيا على الجلد حيث تزيل الشعر بسهولة وفي نفس الوقت دون أي عرض جانبي قد يظهر على البشرة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن مقادير متميزة نستطيع من خلالها أن نقوم بالإزالة التامة للشعر وفي أقل وقت ممكن نحصل على البشرة نقية وخالية تماما من أي تواجد للشعر، أفضل الوصفات التي من الممكن أن نستخدمها للحصول على البشرة بمظهر رائع والذي ترغب كل سيدة في الحصول عليه، وهو الجلد لخالي تماما من تواجد الشعر، والمكونات التالية هي التي تصلح للاستخدام.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت اللوز الحلو.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من الخل.

القليل من بودرة الترمس.

طريقة إعداد وصفة النشا لإزالة الشعر

لا بد من المزج الجيد ما بين مختلف المكونات التي سبق ذكرها ولا بد من أن نقوم بالإسالة الجيدة للفازلين.

حتى نحصل على الخليط كريمي من المزج ما بين مختلف المكونات ولا بد من التأكد من عدم وجود أي تكتل.