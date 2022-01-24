طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم الخيار والنشا، الخيار هو من أكثر أنواع الخضروات المفيدة للبشرة بشكل كبير، حيث يساعد الخيار على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتخليصها من البقع والهالات السوداء، كما يساعد الخيار على تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، كما يرطب الخيار البشرة بشكل عميق، كما يحفز الخيار إنتاج الكولاجين في البشرة وهذا يمنحها مظهراً شبابياً وأكثر نضارة.

كريم الخيار والنشا لتبيض البشرة

حبة صغيرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

نبشر حبة الخيار ونخلطها مع العسل ونترك الخليط جانباً لمدة ربع ساعة.

نوزع الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيداً.

نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم نجففها ونرطبها.

نكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب لتبيض البشرة

المكونات

حبة كبيرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نبشر الخيارة بالكامل ثم نضيف لها القيق والجلسرين ونقلب جيداً.

نضيف الماء إلى الخليط بالتدريج ثم نقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر هذا الماسك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

ماسك الخيار والشوفان للتبيض الفوري

المكونات

حبة صغيرة من الخيار.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

نبشر حبة الخيار ونضيف لها جل الصبار والشوفان المطحون ونخلط جيداً.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه ما يقارب الربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك البطاطس وماء الورد لشد البشرة

المكونات

حبة صغيرة من الخيار.

نصف ثمرة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير