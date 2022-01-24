ب ٣ بيضات اعملي احلي فطار أو عشاء ... طريقه عمل الشكشوكة السعودية الأصلية طعم لذيذ لا يقام ومفيد ومغذيه جدا

طريقه عمل الشكشوكة السعودية الأصلية، تعتبر الشكشوكة من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث تتميز بنكهتها المميزة والشهية التي تنال إعجاب كل من يتناولها، حيث أنها تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها خلال وقتٍ قصير عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، فيمكن تحضيرها في وجبة الإفطار لتكون وجبة خفيفة في بداية اليوم، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل الشكشوكة السعودي.

طريقه عمل الشكشوكة السعودية الأصلية

تعتبر الشكشوكة من الوصفات الشعبية والمشهورة في الوطن العربي، و يمكن اتباع الخطوات التالية وتحضير هذه المكونات من أجل تحضير الشكشوكة السعودي بطريقة بسيطة ولذيذة:

مكونات عمل الشكشوكة السعودي

2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

½ ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

2 حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر.

¼ حزمة من البقدونس.

حبة بصل متوسطة الحجم.

2 فص صغير من الثوم.

¼ ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاث بيضات.

طريقة تحضير الشكشوكة السعودي

نقوم بتقشير البصل وغسله جيداً ثم يتم فرمه مع الثوم فرماً ناعماً.

نقوم بغسل الطماطم والفلفل ونقوم بتقطيهما إلى مكعبات حجمها متوسط.

في مقلاة نقوم بوضع ملعقتين من الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت وبعدها يتم إضافة البصل المفروم.

نقوم بتشويح البصل جيداً حتى يذبل ثم يتم إضافة الطماطم والفلفل ونقوم بتقليب المكونات جيداً، وفي هذه المرحلة يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر حتى تقلل من حموضة الطماطم وتعادل نكهتها، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الثوم المفروم إلى المكونات ونقلبهم جيداً.

في إناء نقوم بوضع البيض ونضع عليه ملح وفلفل أسود، وبعدها نقوم بإضافة البيض إلى باقي المكونات، ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج المكونات و يستوي البيض.

نقوم بوضع الكمون ورشه على سطح الشكشوكة ثم يتم وضعها داخل طبق التقديم.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال طريقة عمل الشكشوكة السعودي في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة، يمكن اتباع هذه الطريقة و تحضير شكشوكة مميزة ولذيذة لعائلتك، ويمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو وجبة العشاء.