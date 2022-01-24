طريقة عمل المهلبية زي المحلات وانسى الطرق الأخرى لقوام كريمي و طعم يجنن مش هاتعملي بطريقة تانية

تعد طريقة عمل المهلبية زي المحلات من الوصفات الشهية منخفضة التكاليف وسريعة التحضير في نفس الوقت، وتعد أيضًا من الأطباق المغذية لأن المهلبية تحتوي على مكونات مفيدة للجسم مثل الحليب وهو مصدر غني بالكالسيوم الذي هو أساس بناء العظام في جسم الإنسان.

طريقة عمل المهلبية زي المحلات

المقادير:

3 كوب حليب.

نصف كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

فانيليا.

الطريقة:

يذاب النشا في نصف كوب من الماء.

يوضع الحليب في إناء على النار ويترك ليغلي.

يضاف السكر ويقلب الحليب على نار هادئة حتى يذوب السكر تمامًا.

يضاف النشا المذاب في الماء ثم يقلب الخليط جيدًا حتى الحصول على قوام مناسب.

تطفأ النار ثم تضاف الفانيليا وتقلب.

توزع المهلبية في أطباق صغيرة حسب عدد الأفراد وتزين حسب الرغبة.

طريقة مهلبية روعة

المقادير:

2 كوب حليب.

و2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

قشطة للحلويات.

ربع كوب من السكر.

مقدار من الشكولاتة.

فانيليا.

الطريقة:

يوضع الحليب والسكر على النار ويقلب حتى يذوب السكر.

يذاب النشا في نصف كوب ماء ثم يضاف للخليط على النار ويقلب جيدًا لمنع تكون تكتلات.

ترفع المهلبية من على النار بعد الحصول على قوام مناسب.

تضاف الفانيليا للخليط وتقلب جيدًا.

تخفق القشطة وتوضع على المزيج.

تبشر الشكولاتة وتوضع فوق الأطباق بعد توزيع المهلبية وقبل تقديمها.

طريقة المهلبية بدون حليب

المقادير:

5 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

2 كوب ماء.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

فانيليا.

يمكن استخدام أي نوع مفضل من المكسرات أو بشر الشكولاتة للتزيين.

الطريقة:

يوضع الماء مع اللبن البودرة في وعاء ويقلب جيدًا على البارد ثم يوضع على النار.

يوضع السكر ويتم تهدئة النار ثم يقلب حتى تمام الذوبان.

يضاف النشا بعد إذابته في ماء بارد.

يقلب الخليط جيدًا حتى نحصل على قوام ثقيل.

تطفأ النار ويضاف ماء الورد والفانيليا.

تقدم المهلبية في أطباق صغيرة بعد تزيينها حسب الرغبة.

هذه أفضل الوصفات التي بتطبيقها ستتعلمين طريقة عمل المهلبية زي المحلات بنجاح، فمن الآن تستطيعين عمل أي وصفة منهم في منزلك بمنتهى السهولة وتستمتعي أنت وأسرتك بمذاقها الطيب، وتستطيعين أيضًا أن تقدمي المهلبية باردة أو دافئة حسب حرارة الجو فهي طبق حلو غير مرتبط بموسم معين.