بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100%

كريم أساس طبيعي، من الكريمات التي تحتاجها كل سيدة هي أنواع الكريمات من نوع كريم الأساس ويفضل تلك التي تكون معتمدة في أساس تركيبها على مكونات كلها طبيعية، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن نستخدمها للحصول على تركيبة كريمية غنية من الممكن أن يتم فردها على البشرة للحصول على أفضل لون للجلد والتحسين من ملمس البشرة، وإزالة أي عيوب قد تكون معترية الوجه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من التفصيل على أهمية التطبيق لتلك الوصفة مع بيان أهم المقادير التي من الممكن أن تستخدم مع بيان طريقة التحضير.

مكونات إعداد كريم أساس بواسطة النشا

من أفضل كريمات الأساس الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها هي تلك التركيبة المتميزة والتي من خلالها من الممكن أن يتم تطبيق أفضل كريم طبيعي معالج للبشرة، ويساعد في الحصول على أعلى معدلات من نضارة البشرة وتفتيحها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الكريم وكيفية تحضيره والمكونات الأساسية والتي من الممكن أن تدخل ضمن تركيبة معالجة للبشرة ومحققة لأعلى نسب النضارة غير المؤقتة.

من الممكن أن يتم التحضير للمكونات الآتية:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من كريم طبيعي مرطب.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الياسمين.

طريقة تحضير كريم أساس بواسطة النشا

تلك المكونات السابقة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال المزج ما بين مختلف المكونات.

للحصول على البشرة خالية بشكل تام من أي تواجد للتجاعيد كما تبدو البشرة خالية من التصبغ أو البقع السوداء.

ومن خلال استعمال مكونات بسيطة وهي كل ما سبق من المكونات ومزجها مع بعضها البعض في وعاء ملائم مع التقليب بشكل مستمر.

حتى تتجانس الوصفة نحصل على تركيبة من كريم ناعم غني من اليسير أن يتم تطبيقه على الجلد للحصول على أفضل ملمس للبشر.