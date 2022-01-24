سر القوام الدايب.. طريقة عمل البيتي فور الهش الناعم بأسرار الحلواني سيعتقد الجميع أنه جاهز

طريقة عمل البيتي فور يعد من أسهل الحلويات التى يتم تحضيرها في المناسبات وخاصة الأعياد، وبما يعتبر البيتي فور من المخبوزات اللذيذة ويحبها الأطفال والكبار لأنها توُكل عادةً بعد الوجبات أو كتحلية مع القهوة والشاي، فقد تحرص النساء على تحضيرها في المنزل خاصة في أواخر شهر رمضان.

طريقة عمل البيتي فور

يمكننا تقديم لكم الطرق المختلفة والبسيطة لعمل البيتي فور للحصول عليها كالمباعة في محالات الحلوى.

المكونات

1 كوب زبدة.

2 بيضة.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف معلقة صغيرة أو كبيرة (حسب الرغبة) من قشر البرتقال.

معلفة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نخفق أولاً البيض مع معلقة الفانيليا وقشر البرتقال جيداً في وعاء.

ونضيف الزبدة للمكون مع استمرار الخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ثم نضع السكر البودر مع استمرار الخفق حتى تمتزج المكونات معاً جيداً.

ونقوم في وعاء ثاني نضع الدقيق البيكنج بودر، ثم نضع عليه الخليط تدريجياً مع التقليب ببطء.

نترك العجين يرتاح لمدة نصف ساعة، ويفضل تغطيته بورق الألومنيوم.

نبدأ بعد ذلك بتقطيع العجين ويشكل حسب الرغبة، ونرصها بصينية مفروشة بورق الزبدة.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى يصبح لونه ذهبياً، نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد.

وأخيراً نقوم بلصق كل قطعتين من البيتي فور ببعض بالشوكولاتة أو المربى، ونزينه بالفستق، جوز الهند أو فارماسيل ملون (حسب الرغبة) وبالهنا والشفا.

البيتي فور بالشوكولاته

المقادير

كيلو دقيق.

بيضة.

2 كوب من السكر.

6 معالق كبيرة من الكاكاو.

400ج من الزبدة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

200جرام شكولاتة بالحليب.

كوب من حبيبات الشكولاتة.

التحضير

نضرب الزبدة والبيض والفانيليا في وعاء.

نضيف لهم الدقيق البيكنج بودر والملح والسكر.

نعجن جميع المكونات بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على عجين متماسك.

نقطع الهجين بقطاعات البيني فور ونرصه بصنيه مغطاه بورق الزبدة.

تسخن الفرن على درجة حرارة 160 ونضع الصينية بها حتى تنضج، ثم يترك حتى يبرد.

نقوم بإذابة الشكولاتة بالحليب في الفرن لمدة دقيقتين، ثم نلصق بها كل قطعتين من البيتي فور ويزين بحبيبات الشكولاتة أو الفارماسبل الملون وبالهنا والشفاء.

وهكذا تستطيعي سيدتي الجميلة بعد أن وضحنا لكِ طريقة عمل البيتي فور في المنزل لأولادك وفى المناسبات والأعياد بكل سهولة وبدون تعب ومجهودات وبأنواع وأطعمة مختلفة أيضاً ، فهناك أنواع عديده منها كالبيتى فور المالح، كما يحتوى على قيم غذائية كثيرة مثل سعرات الحرارية، الكربوهيدرات، وبروتينات.