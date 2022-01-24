بطاطس مقلية بالخلطة السرية بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

بطاطس مقلية بالخلطة السرية ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بخلطة مميزة وشهية وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بطاطس مقلية بالخلطة السرية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بطاطس مقلية بالخلطة السرية

تتكون بطاطس مقلية بالخلطة السرية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس.

ملح.

فلفل أسود.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة من البقسماط أو السميد.

زيت للقلي.

مقادير الوجه

بيضة.

دقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بطاطس مقلية بالخلطة السرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات كبيرة ونغسله جيدا.

ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها البطاطس والماء، ثم نتركها حتى تنضج البطاطس.

ثم نرفع الحلة من على النار ونصفي البطاطس جيدا من الماء.

بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء عميق، ثم نهرسه جيدا.

ثم نضيف إليه البيضة والملح والفلفل الأسود والبقسماط أو السميد، ثم نخلطهم جيدا

ثم نشكل خلطة البطاطس إلى كور صغيرة، ثم نضغط عليها باليد قليلا ونرصهم في صينية.

بعد ذلك ندخل صينية البطاطس في المجمد ونتركها حتى تتجمد البطاطس.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة ورشة ملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نخرج البطاطس من المجمد، ثم نغمس حبات البطاطس في البيض، ثم في الدقيق.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه حبات البطاطس وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.

بعد ذلك نرفع حبات البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.

ثم نقدم بطاطس مقلية بالخلطة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة التحضير