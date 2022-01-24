نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جعانة ومستعجلة.. أسرع بيتزا فى 10 دقائق فقط بعجينة هشة قطنية وسر الصوص المميز أحلى من بيتزا هت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع بيتزا فى 10 دقائق، تعتبر عجينه البيتزا من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكبار والصغار يتوافدون على شرائها من الخارج وهناك العديد من الطرق التي قامت بعض الأمهات بتجربتها في المنزل لعمل العجينة مثل المحلات ولكن سنقدم لكم اليوم اسهل طريقة يمكن ان تقومي بعمل بيتزا بها.

أسرع بيتزا فى 10 دقائق

مكونات البيتزا:

ملعقتان صغيرتان من السكر.

4 معالق صغيرة من الخميرة.

ماء دافئ حسب الحاجة للعجن.

5 كأس من الدقيق.

4 معالق صغيرة من لبن البودرة.

نصف كأس من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ثم نقوم بإضافة كأسان من الدقيق مع كوبان من الماء الدافئ ونضيف السكر والخميرة والحليب البودر ونقوم بالتقليب عن طريق المضرب الكهربائي جيدا حتى تتجانس جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بترك العجين لمده ربع ساعه جانبا، نضيف ثلاثة اكواب من الدقيق إلى العجين ثم نضيف الزيت ونستمر بالخفق.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب العجين حتى تصبح لينه متماسكه، نقوم بصنع بعض الكور من العجين عن طريق تقسيمها حتى تفرد في العجين.

الان اصبحت عجينة البيتزا جاهز فقط نتركه جانبا لمدة نصف ساعه حتي تخمر ونغطيها بقطعة من القماش وبعدها تصبح جاهزة ونقوم بإحضار صينية وادهنيها بمادة دهنية وتفرد العجين في الصينية ونبدأ بتشكيلها بالطريقة التي تريدينها.

صلصة البيتزا المنزلية

مكونات صلصة البيتزا:

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الزيت.

بصله مفرومه.

ثلاثة فصوص من الثوم.

فلفل أخضر.

نصف كيلو من الطماطم الحمراء.

معلقتان صغيرتان من السكر لكسر حموضه الطماطم.

معلقه ملح صغيره.

ملعقة من الريحان.

رشة فلفل اسود ورشه شطه.

صوص بيتزا سهل:

نحضر اناء ونضع فيه الزبدة والزيت ونضع عليهم البصلة المفرومة ونستمر في التقليب حتى تتغير لونها، ثم نضيف الثوم وعليهم نقطع الطماطم ونضيفها ومعها الفلفل الأخضر وباقي المكونات ونقوم بالتقليب جيدا، ونتركها على النار حتى تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها.

الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أسرع بيتزا فى 10 دقائق وقد تحدثنا عن طريقه عمل عجينه البيتزا طريقه عمل صلصه الطماطم الخاصة بالبيتزا والى اللقاء في مقال جديد.