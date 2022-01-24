طريقة تحضير كالزوني الفاهيتا الخرافة بشكل جديد وطعم لا يوجد أروع منه

طريقة تحضير كالزوني الفاهيتا الشهي بخطوات غير متعبة وسريعة، تتكون هذه الأكلة من مجموعة مكونات يمكن الحصول عليها من أقرب مكان لذلك يمكن القيام بعملها في أي وقت وخاصة عندما تكوني ليس مستعدة للقيام بغداء أو عشاء معين، ويكثر إقبال الناس على تناول المعجنات بأنواعها المختلفة لأنها ذات طعم لذيذ وتكون خفيفة على المعدة، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة المختصرة على مكونات عمل كالزوني الفاهيتا بالتفصيل وكيفية تنفيذها في المنزل من البداية حتى النهاية من خلال موقع ثقفني الإخباري صاحب كل جديد.

مكونات عمل كالزوني الفاهيتا

تعتبر مكونات عمل كالزوني الفاهيتا من العناصر البسيطة التي يمكن أن نحصل عليها من أقرب مكان وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٣/٤ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

الحشو

جبنة شيدر مبشورة.

فاهيتا اللحمة أو الدجاج.

جبنة موتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف ببساطة على طريقة تحضير هذه الأكلة السريعة اللذيذة وهي كما يلي:-

نقوم بتحضير العجينة من خلال وضع الدقيق المنخول والسكر والخميرة الفورية ورشة الملح مع بعض في إناء العجن. بعد ذلك نضيف على هذه المكونات السابقة الزبادي والماء بالتدريج. نعجن الخليط مع بعض جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة ثم نضيف الزيت ونعجن مرة أخرى. ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة. بعد مرور الوقت نقوم بتقسيم العجينة إلى ٦ كرات متساوية الحجم نفرد كل كرة على شكل دائرة ثم نعمل بها ثقوب باستخدام الشوكة. نوزع الفاهيتا المجهزة فوق العجين في نصف واحد من الدائرة ثم نضع عليها الجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا المبشورة. نقوم بطي النصف الفارغ من العجينة على النصف الذي به الحشو ونغلق العجينة عن طريق برمها من جميع الأطراف مع الضغط عليها برفق. ثم نرص هذه القطع في صينية مدهونة بقليل من الزيت مع ترك مسافة بينهم. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تحمر من أسفل وتنضج تماماً ثم نشعل الشواية لتحمير الوجه.

تتبيلة فاهيتا الدجاج

تتكون فاهيتا الدجاج من مجموعة من المكونات التي تعطيها مذاق رائع ولذيذ فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-