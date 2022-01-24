طريقة عمل قراقيش اليانسون المالحة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة

قراقيش اليانسون المالحة ، من المخبوزات الخفيفة التي تتفنن ربات البيوت في صنعها وطريقة تحضيرها، وتنتشر في كثير من البلدان العربية مثل بلاد الشام ومصر وكثير من الناس يعشقونها ويرغبون في تناولها بجانب المشروبات الساخنة، وتقدم بجانب الجبنة البيضاء كبديل للخبز، ويوجد منها قراقيش مالحة، وقراقيش بالسكر والعجوة وتجد عليهم إقبال شديد من الناس، وهي تتمتع بقوامها الهش المقرمش الذي يجذب الناس إليها، وهى لذيذة الطعم ويمكن تقديمه بجانب الكثير من الأطعمة المالحة، والمشروبات الساخنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش اليانسون المالحة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهز بكتير بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات قراقيش اليانسون المالحة

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات رائعة بالمنزل وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير قراقيش اليانسون المالحة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نعجنهم جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بتشكيلها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نقوم بقلي أصابع القراقيش في الزيت ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج وتصبح ذهبية اللون. نخرجها من الزيت ونضعها على طبق التقديم، بجانب الجبنة البيضاء، والمشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل قراقيش اليانسون المالحة

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي تساعدك على عمل مخبوزات ناجحة بكل سهولة وهى كما يلي:-

يفضل ترك العجين يرتاح قبل التشكيل.

تسخين الفرن أو الزيت قبل التسوية بدقائق.

التقليب المستمر يعطينا نتائج أفضل.

يفضل أن يكون العجين طري غير قاسي.

تقطيع العجين على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

ترك القراقيش تبرد تماماً قبل تقديمها.

تقدم بجانب المشربات الساخن أو الأطعمة أو كبديل لسناكس.

فوائد اليانسون لجسم

يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-