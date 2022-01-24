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عمر شويل - جدة خطوة بخطو هقولك على طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية على أصولها - ثقفني
طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية، المصابيب من الأكلات الشعبية السعودية الشهيرة تحتوي علي الدقيق الأسمر بصفه أساسية في مكوناتها ويتم صب الأكلة في الصيجان لذلك سميت بالمصابيب، وتعد ذات قيمة غذائية كبيرة حيث أنها تقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر والمواد الضارة في الجسم، ويتم تحضير عجينة المصابيب وتحميرها في الزيت وتقدم مع أنواع مختلفة من الأطعمة مثل المكسرات أو القشطة.
طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية
سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير المصابيب السعودية خطوة بخطوة
مكونات المصابيب السعودية
- 2 بيضة
- 6 ملاعق كبيرة من الحليب البودر
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
- 1 كوب من الطحين الأسمر
- رشه من الملح
- 1 ملعقة بيكنج باودر
- 2 ملعقة من الخميرة
- رشه من الفانيليا
- 3 كوب من الماء الدافئ
- 1 كوب من الطحين الأبيض
- سكر ناعم للتزيين
طريقة عمل المصابيب السعودية
لكي يتم تحضير المصابيب بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات وهي:-
- في الخلاط الكهربي نضع كلا من السكر الأبيض والبيض ورشة الفانيليا ونشغل الخلاط حتي يذوب السكر تماما حتي نستطيع إضافة باقي المكونات.
- ثم نضع البكينج باودر والملح والحليب البودرة ونخلط مرة أخرى حتي تمتزج المكونات معا وتتجانس.
- نحضر وعاء أخر ونضع فيه الخميرة ونضيف إليها الماء الدافئ والسكر ونترك الخميرة جانبا حتي ترتاح وتتخمر.
- ننخل كلا من نوعي الدقيق الأسمر والأبيض ثم يوضع على الخليط حتي تتكون عجينة سائلة.
- نضع الخميرة بعد أن ارتاحت علي الخليط وتترك مرة أخري لمدة 15 دقيقة حتي تتخمر ثانية وترتاح وذلك للحصول علي نتيجة أفضل بعد النضج.
- نسخن بعض الزيت في مقلاة بحيث تكون غير قابلة لالتصاق العجين بها مثل السيراميك أو التيفال والجيرانيت مثلا، وباستخدام ملعقة كبيرة نأخذ جزء من العجينة ونضعها في الزيت حتي يصبح لون المصابيب ونقلبها حتي ينضج الطرف الأخر منها ويأخذ نفس اللون ثم نخرجها في وعاء التقديم.
- نكرر الخطوة السابقة حتي نحمر كل العجينة في الزيت.
- عند التقديم نرش عليها السكر الأبيض المطحون لإعطائها نكهة حلوة ويمكن استبداله للذين لا يفضلون الطعم الحلو في الأكلات بحبة البركة.
- ويمكن تقديمها مع العسل الأبيض أو الأسود أو المكسرات بأنواعها مثل اللوز وعين الجمل والجوز والفستق أو مع منتجات الألبان مثل القشطة.
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