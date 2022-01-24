خطوة بخطو هقولك على طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية على أصولها

طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية، المصابيب من الأكلات الشعبية السعودية الشهيرة تحتوي علي الدقيق الأسمر بصفه أساسية في مكوناتها ويتم صب الأكلة في الصيجان لذلك سميت بالمصابيب، وتعد ذات قيمة غذائية كبيرة حيث أنها تقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر والمواد الضارة في الجسم، ويتم تحضير عجينة المصابيب وتحميرها في الزيت وتقدم مع أنواع مختلفة من الأطعمة مثل المكسرات أو القشطة.

طريقة عمل المصابيب السعودية بالطريقة السعودية

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير المصابيب السعودية خطوة بخطوة

مكونات المصابيب السعودية

2 بيضة

6 ملاعق كبيرة من الحليب البودر

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

1 كوب من الطحين الأسمر

رشه من الملح

1 ملعقة بيكنج باودر

2 ملعقة من الخميرة

رشه من الفانيليا

3 كوب من الماء الدافئ

1 كوب من الطحين الأبيض

سكر ناعم للتزيين

طريقة عمل المصابيب السعودية

لكي يتم تحضير المصابيب بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات وهي:-