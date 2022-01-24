جربي بنفسك.. صابونة البقدونس السحرية لبشرة صافية ونضرة وأفتح 8 درجات لن تحتاجي لمكياج بعد الآن

إن صابونة البقدونس أثبتت فاعليتها بشكل كبير لكل من قاموا باستخدامها، ولذلك أصبح الكثير يقومون بالبحث عنها للحفاظ على نقاء البشرة ونضارتها بشكل كبير جدا، وكذلك الحفاظ على أن تكون المسام الخاصة بالبشرة نظيفة، هذا إلى جانب تخليص البشرة من اللمعان المبالغ فيه الذي قد يحدث لبعض الاجسام ولذلك كان من الضروري أن نعرضها لكم.

صابونة البقدونس

المكونات

قالب صابون “على حسب النوع المفضل لكِ”.

ملعقة صغيرة ورق بقدونس مجفف.

50 ملليلتر ماء.

¼ ملعقة صغيرة زيت نعناع عطري “على حسب الرغبة”

طريقة تجهيز صابونة البقدونس

في البداية نقوم بإحضار إناء ووضعه على نار هادئة وبه كمية من الماء والبقدونس، ونتركه إلى أن يصل إلى مرحلة الغليان، ثم بعد ذلك نقوم ببشر القالب الخاص بالصابون بشكل كامل، ثم نقوم بوضع الخليط السائل على البشر الخاص بالصابون، ثم نقوم بخلطهم والتأكد من تجانسهم مع بعضهم البعض جيدا.

بعد ذلك نترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 40 دقيقيه، وبعد ذلك يتم إضافة كمية زيت النعناع ونقوم بوضعه في القوالب الخاصة بالصابون، ونقوم بتغطيته ببعض ورق الزبدة ويتم تركه 24 ساعة إلى أن يجف بشكل تام.

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مكونات صابونة البقدونس بالجلسرين

½ كوب شاي أخضر مغلي.

½ كوب بقدونس مغلي.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق شوفان.

6 ملاعق كبيرة صابون جلسرين مبشور.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة تجهيز صابونة البقدونس بالجلسرين

نقوم بغلي البقدونس منفرد وكذلك الشاي الأخضر ونتركهم يبردوا، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات جيدا وخلطهم حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بإضافة بشر الصابون بالجلسرين للخليط.

ثم نقوم بوضع الخليط في القوالب الخاصة بالصابون ونقوم بتغطيتها ببعض من ورق الزبدة، ثم نتركها لبعض الساعات إلى أن يصبح متماسك.

لقد عرضنا لكم فيما سبق طريقتين مختلفتين ومميزين لصناعة صابونة البقدونس. سواء باستخدام أحد أنواع الصابون التي نفضلها أو عن طريق استخدام الجلسرين. والتي أثبتت مدى فاعليتها في الحفاظ على البشرة بشكل كبير جدا. حيث تمنحها الكثير من الحيوية والنضارة التي تحتاج إليها بشكل كبير.