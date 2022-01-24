نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير نقطة مكياج.. كريم البطاطس لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد لبشرة بلا عيوب ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الفترة تصدر كريم البطاطس لتبييض البشرة محركات البحث في جوجل، وذلك لأنه يعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي من الممكن استخدامها لتبيض البشرة، ليس هذا فقط بل أن هذا الكريم الطبيعي له فاعلية كبير جدا في القضاء على كل المشكلات التي قد تحدث للبشرة، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عنه للاستفادة من فوائده على أكمل وجه.

كريم البطاطس لتبييض البشرة

إن استخدام خلطة البطاطس لتفتيح البشرة أصبح منتشر بشكل كبير جدا في هذه الفترة، حيث أنه أثبت فاعليته بشكل كبير في القضاء على الهالات السوداء والعمل على تفتيح أي مناطق داكنة في البشرة، ليس هذا فقط بل أن مفعولة رائع في القضاء على مشكلة حبوب الشباب التي تعتبر كابوس للجميع.

هذا وقد أثبتت الكثير من الدراسات العلمية التي أجريت حول فاعلية كريم البطاطس في تفتيح البشرة، أنه يساعد في تأخر علامات التقدم في السن وكذلك التجاعيد التي قد تظهر على البشرة سواء بعامل التقدم في السن أو التعرض للشمس والهواء والاتربة.

قناع البطاطس لتبييض الوجه

عدد ثمرة من البطاطس.

عدد 2 ملعقة من النشا.

ملعقة من اليمون صغيرة الحجم.

عدد 3 ملاعق من اللبن.

ملعقة واحدة من الحليب الجاف.

طريقة التحضير

في بداية الامر نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد وتقشيرها وسلقها في ماء على نار هادئة، ثم بعد ذلك نقوم بهرسها جيدا وإضافة باقي المكونات بشكل تدريجي وخلطهم معا حتى يتجانسوا بشكل جيد، ويجب الحرص على إضافة كميات الحليب السائل بشكل تدريجي حتى يتم الحفاظ على سمك الخليط الكريمي.

ولاستخدام هذا الكريم السحري لتبيض البشرة والاستفادة من كل فوائده، من الضروري أن نقوم باستخدام الغسول الأنسب للبشرة، ثم نقوم بمسح البشرة باستخدام ماء الورد، ثم نقوم بوضع كريم البطاطس وفرده على البشرة ويترك لمدة 10 دقائق، وهذه الطريقة لكي تكون فعالة تستخدم 3 مرات في الأسبوع لمدة 3 شهور وسنلاحظ الفرق.

لقد قدمنا لكن في الفقرات السابقة كريم البطاطس لتبييض البشرة وكل الفوائد التي يقدمها للبشرة. إلى جانب المكونات التي يتم استخدامها في تصنيعه منزليا. كما عرضنا لكم الطريقة السهلة والبسيطة التي يمكن أن نستخدمها في تحضير هذا الكريم. بشكل سريع ومن دون أي مجهود في تنفيذها.