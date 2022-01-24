نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذوا أسنانكم قبل الندم مع وصفة تفتيتت الجير وتبييض الأسنان المذهلة في المقال التالي
وصفة تبييض الأسنان وتفتيت الجير واحدة من أهم الوصفات المنزلية التي يمكن أن يلجأ لها الشخص، للتحسين من صحته ومظهره، وذلك لأن تراكم الجير لا يؤثر فقط على شكل ومظهر الأسنان ولكنه يؤثر أيضاً على رائحة النفس الكريهة والتي تسبب الإحراج، كما أنه له أضرار أخرى على صحة اللثة والأسنان والفم بوجه عام، وكل هذا يمكن التخلص منه عن طريق وصفة سهلة وبسيطة ويمكن الحصول عليها بدون تكاليف باهظة، فهيا بنا نتعرف على وصفة منزلية تعمل على تبييض الأسنان وتفتيت الجير، بالإضافة إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة.
تبييض الأسنان وتفتيت الجير
توجد وصفات طبيعية تساعد في التخلص من الجير الملتصق بالأسنان والذي يؤدي لتراكم المأكولات بداخله مما ينتج عنه رائحة الفم الكريهة، كما أنه يؤدي لتراجع الأسنان على المدى البعيد، وهذه هي مجموعة من الطرق المستخدمة للتخلص من الجير:
- استخدم كربونات الصوديوم كطريقة تنظيف مهمه في التخلص من الجير، وتستخدم مرة يومياً، ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون عليها.
- صنع الرماد عن طريق حرق قطعة من الخبز وطحنها واستخدام الرماد الأسود في تبييض الأسنان، ولكن بحب شطف الماء بعدها جيداً بالماء.
- خلط بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز مع نفط من زيت النعناع للحصول على أسنان نظيفة ورائحة نفس منعشة.
- عمل مضمضة من من الماء الدافئ والملح، وهي من أفضل أنواع المضمضة للفم للتخلص من بقايا الطعام وتطهير الفم والأسنان.
- صنع مضمضة من الماء الدافئ والقرفة مع ملعقة من العسل ونقط من الليمون، ويتم مضمضة الفم بها بعد تناول كل وجبة، ولكن يجب أن يتم تنظيف الفم بعدها من بقايا القرفة التي يمكن أن تظل عالقة.
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