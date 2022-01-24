انقذوا أسنانكم قبل الندم مع وصفة تفتيتت الجير وتبييض الأسنان المذهلة

وصفة تبييض الأسنان وتفتيت الجير واحدة من أهم الوصفات المنزلية التي يمكن أن يلجأ لها الشخص، للتحسين من صحته ومظهره، وذلك لأن تراكم الجير لا يؤثر فقط على شكل ومظهر الأسنان ولكنه يؤثر أيضاً على رائحة النفس الكريهة والتي تسبب الإحراج، كما أنه له أضرار أخرى على صحة اللثة والأسنان والفم بوجه عام، وكل هذا يمكن التخلص منه عن طريق وصفة سهلة وبسيطة ويمكن الحصول عليها بدون تكاليف باهظة، فهيا بنا نتعرف على وصفة منزلية تعمل على تبييض الأسنان وتفتيت الجير، بالإضافة إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة.

تبييض الأسنان وتفتيت الجير

توجد وصفات طبيعية تساعد في التخلص من الجير الملتصق بالأسنان والذي يؤدي لتراكم المأكولات بداخله مما ينتج عنه رائحة الفم الكريهة، كما أنه يؤدي لتراجع الأسنان على المدى البعيد، وهذه هي مجموعة من الطرق المستخدمة للتخلص من الجير: