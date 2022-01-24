أشهي الأكلات السعودية...طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة بالطريقة الأصلية السعودية

طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة، يعد المعصوب من الأكلات الشهيرة في السُّعُودية التي يدخل فيها الموز والطحين بشكل أساسي وتتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة حيث إن الحليب غني بالكالسيوم الذي يقوي العظام كما أن العسل يرفع من مستوى جهاز المناعة و يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة الحيوية المختلفة ثم أن الموز يساعد على تسهيل عملية الهضم ووقاية الجسم من الإصابة بالإمساك.

طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة

سوف نقدم لكم طريقة عمل المعصوب السعودي بالطريقة السعودية

مكونات عمل المعصوب السعودي

نصف ملعقة من السكر صغيرة الحجم

2 كوب من الحليب السائل

أربع ملاعق من الزيت النباتي صغيرة الحجم

2 كوب من الطحين

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقه صغيره من الخميرة الفورية

نصف كوب من العسل

ست حبات كبيرة من الموز

2 علبة من القشطة

نصف كوب من الزبدة

طريقة تحضير المعصوب السعودي