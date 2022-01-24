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عمر شويل - جدة أشهي الأكلات السعودية...طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة بالطريقة الأصلية السعودية - ثقفني
طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة، يعد المعصوب من الأكلات الشهيرة في السُّعُودية التي يدخل فيها الموز والطحين بشكل أساسي وتتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة حيث إن الحليب غني بالكالسيوم الذي يقوي العظام كما أن العسل يرفع من مستوى جهاز المناعة و يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة الحيوية المختلفة ثم أن الموز يساعد على تسهيل عملية الهضم ووقاية الجسم من الإصابة بالإمساك.
طريقة عمل المعصوب السعودي خطوة بخطوة
سوف نقدم لكم طريقة عمل المعصوب السعودي بالطريقة السعودية
مكونات عمل المعصوب السعودي
- نصف ملعقة من السكر صغيرة الحجم
- 2 كوب من الحليب السائل
- أربع ملاعق من الزيت النباتي صغيرة الحجم
- 2 كوب من الطحين
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقه صغيره من الخميرة الفورية
- نصف كوب من العسل
- ست حبات كبيرة من الموز
- 2 علبة من القشطة
- نصف كوب من الزبدة
طريقة تحضير المعصوب السعودي
- يتم تسخين حليب على النار في وعاء مناسب لمدة دقيقتين فقط ثم نرفعها عن النار ونضع به الخميرة الفورية.
- نغطي الوعاء باستخدام فوطه نظيفه ونتركه حتى يرتاح لمدة خمس دقائق.
- يتم نخل الطحين ثم نضع عليه في وعاء آخر الفانيليا و نضيف خليط الحليب مع الخميرة بالتدريج ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينه طريه ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح و تتخمر جيدا.
- نحضر مقلاه مناسبة من تيفال أو الجرانيت ونضع بها نصف ملعقه من الزيت صغيره الحجم ناخذ جزء من العجينة ونضعها في الزيت بحيث يتم تسويتها على نار هادئه حتى يصبح لونها ذهبي محمر.
- ثم نقلبها حتى تنضج الجهة الأخري منها، ونقسم العجينة الأجزاء ونكرر التحمير على الجهتين مع باقي الكمية من العجين.
- نترك الخبز بعد التحمير حتى تهدأ درجة حرارته قليلا ثم نقطعه أجزاء صغيره ونضعه في طبق واسع.
- نحضر القشطة والموز المقطع ونضعه على الخبز ثم نضيف العسل الأبيض والزبدة، ونقلب جميع المكونات معا حتى تمتزج.
- نحضر أطباق التقديم ونضع في كل طبق كَمّيَّة من المعصوب ويتم تزيينه بالكمية المتبقية من العسل والقشطة.
- ويعد المعصوب السعودي من الأكلات التي تستخدم في التحلية لكنها دسمة بما يكفي لتكون وجبة مشبعة.
- حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم وتعطي إحساس قويا بالشبع.
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