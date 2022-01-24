زبدة وكهرمان.. طريقة عمل الفول المدمس على أصوله أحلى من جاد وارابيتا لألذ إفطار يدفي في البرد

طريقة عمل الفول المدمس أحد أكثر الوصفات اليومية التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في العديد من الدول العربية، حيث أصبح هذا الطبق من الأكلات المهمة على السفرة، كما أنها تقوم بتوفير الميزانية، ويمكن تقوم بتحضيرها في الإفطار أو العشاء، كما أنه يستخدم في السحور في شهر رمضان المبارك، واليوم سنخبركِ بأهم أسراره.

طريقة عمل الفول المدمس

المقادير

نصف كيلو من الفول.

نصف كوب عدس أصفر كبيرة.

معلقة فقط كركم.

بصلة تكون صغيرة ومقطعة شرائح.

جزرة.

طماطم متوسطة الحجم.

نصف ليمونة.

خطوات التحضير

أولا نقوم بنقع الفول يوم كامل حتي 8 ساعات.

بعد ذلك يتم تصفية الفول من الماء الموجود به، ووضعه داخل الدماسة.

ثم يتم بعد ذلك وضع العدس الأصفر مع البصل المقطع شرائح، مع الجزر المبشور ونعصر معه نصف ليمونة.

بعد ذلك نضع جميع المكونات علي النار.

وترك الدماسة على النار حتي 7 ساعات، ومن حين لآخر نضيف الماء.

الفول بالطماطم

المقادير

فول مدمس.

طماطم مقطعة.

عدد 5 فص ثوم مفروم.

معلقة صلصة الطماطم.

زيت.

ملح وكمون.

طريقة العمل

أولا وضع طاسة بها زيت وتشويح البصل بها حتي يكون لونه ذهبي.

بعد ذلك يتم إضافة ثوم المفروم مع فلفل الرومي مع التقليب.

ثم إضافة مكعبات الطماطم مع الملح والكمون.

بعد ذلك وضع الفول المدمس في باقي المكونات وذلك على غليان حتي 5 دقائق.

وهكذا يكون نضج ويمكن نأكله ويمكم إضافة دقة للفول ستعطى له طعم رائع.

طريقة عمل الفول بالطحينة

المقادير

فول مدمس.

معلقة زيت الزيتون كبيرة.

بصل مفروم.

5 معالق طحينة.

بالإضافة الى 5 معالق من زبادي كبيرة.

و مقدار5 معالق عصير ليمون كبيرة.

فصين ثوم مفروم.

ملح.

كمون.

طريقة التحضير

أولا نحضر وعاء به طحينة وزبادي مع الثوم وليمون، والتقليب.

بعد ذلك تتبل المكونات في الملح والكمون.

ثم بعد ذلك يتم وضع الزيت في الطاسة، وبها البصل حتي يتم تغير لونه.

بعد ذلك إضافة الفول المدمس وبعدها يوضع الطحين وتقلب مع المكونات على النار حتي 5 دقائق.

فوائد الفول المدمس

يعالج مشكلة النحافة.

تقلل من إصابة مرض السرطان.

تمد الجسم بطاقة إيجابية.

حماية الجسم من أمراض الكلي.

يعمل على مقاومة التوتر وذلك لوجود البروتين والفيتامينات معه.

كما يعمل على زيادة الكولسترول الجيد في الدم وهذا مفيد للقلب.

يمكنك عمل طريقة عمل الفول المدمس، بكل طريقة بسيطة وتكون مميزة، ويمكن تحضير الفول في المنزل، بمكونات سهلة ومتواجدة في كل المنزل.