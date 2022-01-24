شوربة الفريك باللحم بمذاق رائع وخطوات سريعة تتم في أي وقت مناسب

طريقة عمل شوربة الفريك باللحم الشهية التي يجعلها الكثير من الأفراد الطبق الرئيسي لهم على مائدة الطعام، وذلك لأنها تتميز بطعم لذيذ ورائع بسبب ما فيها من مكونات صحية وممتعة وخليط من البهارات المتنوعة التي تلعب دور كبير في مذاق الأكلات المختلفة، وتحدثنا كثيراً من قبل عن الأنواع المتنوعة للشوربة مثل شوربة الخضار وشوربة لسان العصفور وشوربة العدس وشوربة الفراخ بالشعيرية وكل صنف منها له مذاقه الخاص الرائع الذي لا يستطيع أحد على مقاومته، والآن سوف نتعرف على طريقة مختلفة وهي شوربة الفريك باللحم وعرض مكونات عملها وطريقة إعدادها بالتفصيل.

مكونات عمل شوربة الفريك باللحم

سوف نتحدث بالتفصيل عن مكونات عمل شوربة الفريك باللحم وهذه المكونات كما يلي:-

كوب من الفريك الناعم.

٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة كبيرة من البصل مفرومة.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

١٠٠ جرام من اللحم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ حبة من الطماطم المفرومة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

٦ أكواب من الشوربة ( المرق ).

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

٢ عود من القرفة.

طريقة تحضير الشوربة

تختلف طريقة تحضير الشوربة على حسب رغبة كل فرد والنوع الذي يرغبه والآن سوف نتعرف على طريقة تحضيرها بالفريك وهي كالآتي:-

نضع الزيت ومكعبات اللحم في إناء كبير على النار ونقلب حتى يجف الماء الموجود باللحمة. ثم نضيف البصل المفروم والثوم على اللحم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبياً. نضيف أيضاً الملح والقرفة ومعجون الطماطم والطماطم والكزبرة المطحونة ونستمر في التقليب لعدة دقائق. بعد ذلك نضع الفريك في مصفاة ونضعها في إناء به ماء حتى تترسب الشوائب ثم نرفع المصفاة ونكرر هذه الخطوة حتى نتخلص من جميع الشوائب. نضع الفريك على خليط اللحم ونقلب لمدة ثلاث دقائق حتى يأخذ نكهة المكونات. نسكب المرق على الخليط ونتركه لمدة ١٠ دقائق على نار مرتفعة ثم نخفض النار ونتركه لمدة نصف ساعة حتى تنضج اللحمة. بعد ذلك نسكب الشوربة في أطباق التقديم ونزينها بقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة وعصرة من الليمون.

أهم فوائد الفريك

الفريك من الأشياء التي لها قيمة كبيرة في حياتنا فهيا بنا نتعرف على بعضها وهي كالآتي:-