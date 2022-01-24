كنز خطير موجود في كل بيت يزيل شعر الوجه والجسم كله بدون أي الألم ويفتح المناطق الداكنة في الجسم

كنز خطير موجود في كل بيت يزيل شعر الوجه، الشعر الزائد في الجسم مشكلة تواجه الكثير من السيدات ويقومن بالبحث دائما على طرق آمنة لإزالة الشعر بدون ضرر، وبعض الطرق تكون مؤلمة وبعضها مليئ بالمواد الكيميائية، وتعد البيكنج بودر من الأشياء الفعالة في إزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة والوجه أيضا، ويعمل على تفتيح المنطقة المزال منها الشعر وتعمل على ترطيبها وتنعيمها، وهناك عدة طرق لاستخدام البيكنج بودر في إزالة شعر الجسم والوجه والتي سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

كنز خطير موجود في كل بيت يزيل شعر الوجه والجسم كله

كنز خطير موجود في كل كنز خطير موجود في كل بيت يزيل شعر الوجه والجسم كله بدن الألم ويفتح المناطق الداكنة في الجسم

سوف نقدم لكم وصفة البيكنج بودر في إزالة شعر الجسم والوجه بدون أي الألم

مكونات وصفة البيكنج بودر في إزالة الشعر

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

عصرة نصف ليمونه.

ملعقتين صغيرتين معجون أسنان.

معلقة ماء زهر.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بوله صغيرة نقوم بوضع ملعقتين البيكنج بودر ونضيف عليه ملعقتين معجون الأسنان ونقلب.

نقوم بإضافة عصرة نصف ليمونه وملعقة ماء الزهر مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها جيدا،ونقوم بتطبيق الوصفة على البشرة.

نترك الوصفة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة،مع عمل حركات دائرية للمكان.

ثم نقوم بتنظيف وغسل البشرة بالماء العادي.

تكرر الوصفة عند اللزوم للحصول على نتائج مرضية.

يقوم الشعر بالظهور بعد أسبوع من استخدام الوصفة.

طريقة اخرى لإزاله الشعر بالبيكنج بودر

طريقة اخري لإزالة الشعر من الوجه والجسم بالبيكنج بودر

مونت وصفة البيكنج بودر في إزالة الشعر

كيس بيكنج بودر.

نص عصرة ليمون.

معلقة صغيرة نشا.

معلقة صغيرة معجون أسنان.

طريقة التحضير: