بيضة واحدة واصنعي قراقيش القهوة اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة

قراقيش القهوة ، من أطعم وألذ أنواع القراقيش التي تقدم دائماً على وجبة الإفطار في تعطي لشاي والقهوة مذاق طيب ورائحة جميلة أثناء تناولها، وتعرف بقوامها الهش الدائب الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية الرائعة فهي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء، وتساعد على بناء جسم الإنسان، وهى من أفضل أنواع المخبوزات لأنها تحتوي على القهوة الجميلة التي تساعد على تهدئة الأعصاب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش القهوة اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات قراقيش القهوة اللذيذة

سوف نقدم على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

٢ كوب وربع من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير قراقيش القهوة اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به البيض، السكر، والزبدة، والزيت ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات ونقلبهم جيداً بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نقوم بتشكيل العجين على شكل حبات القهوة، أو على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ثم نرص قطع القراقيش في الصينية وندخلها الفرن حتى تنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمها بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل قراقيش القهوة

عند عمل المخبوزات يفضل أتباع الخطوات التالية:-