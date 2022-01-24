طريقة عمل البط المحشي في الفرن بتتبيلة رهيبة والطعم حكاية لايقاوم

عمل البط المحشي في الفرن، دائمًا ما نجد السفرة التي تحتوي على أكلة البط رائعة في نظرنا، البط من أنواع الطيور التي لها طعم لذيذ ومميز بالرغم من دسامه الأكلة إلا أن الجميع حبها، هناك من يقوم بتقديمها محشوة بالأرز أو بدون حشوة، وكلا الأكلتان لذيذتان، قومي بتحضير البط المحشي بأفضل حشوات الأرز التي يمكن تحضيرها، بطرق مختلفة في الفرن أو مسلوقة ومشوية.

عمل البط المحشي في الفرن

سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البط المحشي في الفرن

مكونات تحضير البط المحشي في الفرن

بطة متوسطة الحجم.

كوب ونصف من الأرز.

بصلة مبشورة.

بابريكا.

كمون.

ملح وفلفل أسود.

مكعب شوربة خضار.

كبد وقوانص البطة.

ورق لوري.

ملعقة زبدة ذائبة.

ملعقتان كاتشب.

ملعقتان من الزبادي.

توابل شوي.

طريقة تحضير البط المحشي في الفرن

قومي بإحضار البطة ونظفيها جيدًا بأستخدام الدقيق لتتخلصي من الرائحة.

أتركي البطة منقوعة في الملح والخل والدقيق مدة ساعتين على الأقل.

تأكدي من نظافة البطة كاملة وبعد ذلك قومي بتحضير التتبيلة.

في وعاء اخلطي ملعقتان الكاتشب مع ملعقتين الزبادي وتوابل الشوي والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات جيدا وقومي بوضعها على البطة.

يمكنك إضافة المزيد من المكونات إذا كانت غير كافية.

ضيفي ملعقة الزبدة على وجه البطة واتركيها ليلة كاملة.

تأكدي من وصول التتبيلة للبطة بالكامل من الداخل والخارج.

قومي بتحضير الحشوة بعد ذلك.

في طاسة على النار قومي بوضع مكعبات زبدة ومعها بصلة كبيرة مبشورة.

بعد احمرار البصل قومي بوضع الأرز ومعه القليل من الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

ضعي الحشوة بداخل البطة وبعد ذلك ضعيها في كيس حراري.

ضعي الكيس الحراري في صينية بالفرن مدة ساعتين على الأقل حتى تنضج.

افتحي الكيس الحراري حتى تحصل على اللون الأحمر.

البط المحشي بأرز الخلطة

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البط المحشي بالأزر

المكونات الحشوة:

كوب ونصف من الأرز.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من معجون الطماطم.

بصلة مبشورة.

طريقة تحضير البط المحشي بالأزر