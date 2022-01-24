ليه نشريتها من برة بالغالي وأحنا ممكن نعمله في البيت.. أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش بكل أسرارة هيعجب عائلتك جداً

أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش، تعتبر وصفة ناجتس الدجاج من الوصفات اللذيذة والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص وبشكل خاص الأطفال، حيث يمكن تحضير ناجتس الدجاج بالكثير من الأشكال التي تنال إعجاب الأطفال وتفتح شهيتهم تجاه تناول الطعام، وتعتبر الفراخ الناجتس من الوصفات السريعة التي يمكن تجهيزها في وقتٍ قصير، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تجهيز الفراخ الناجتس بكل سهولة في المنزل.

أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش

يمكن من خلال اتباع كلاً من الخطوات التالية وتجهيز المكونات وتحضيرها عمل الفراخ الناجتس بطريقة سهلة ولذيذة وهي:

مكونات عمل الفراخ الناجتس

4 قطع من صدور الدجاج المخلية.

صفار بيضة.

2 ملعقة من البقسماط كبيرة.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ملح صغيرة.

فص من الثوم.

حبة من البصل صغيرة مقطعة إلى أربع أجزاء.

مكونات الكافر

كوب من البقسماط.

بيضة.

زيت للقلي.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

رشه فلفل أسود.

طريقة تحضير عمل الفراخ الناجتس