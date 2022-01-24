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عمر شويل - جدة ليه نشريتها من برة بالغالي وأحنا ممكن نعمله في البيت.. أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش بكل أسرارة هيعجب عائلتك جداً - ثقفني
أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش، تعتبر وصفة ناجتس الدجاج من الوصفات اللذيذة والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص وبشكل خاص الأطفال، حيث يمكن تحضير ناجتس الدجاج بالكثير من الأشكال التي تنال إعجاب الأطفال وتفتح شهيتهم تجاه تناول الطعام، وتعتبر الفراخ الناجتس من الوصفات السريعة التي يمكن تجهيزها في وقتٍ قصير، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تجهيز الفراخ الناجتس بكل سهولة في المنزل.
أقوي وصفة لتحضير ناجتس الدجاج المقرمش
يمكن من خلال اتباع كلاً من الخطوات التالية وتجهيز المكونات وتحضيرها عمل الفراخ الناجتس بطريقة سهلة ولذيذة وهي:
مكونات عمل الفراخ الناجتس
- 4 قطع من صدور الدجاج المخلية.
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة من البقسماط كبيرة.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة ملح صغيرة.
- فص من الثوم.
- حبة من البصل صغيرة مقطعة إلى أربع أجزاء.
مكونات الكافر
- كوب من البقسماط.
- بيضة.
- زيت للقلي.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- رشه فلفل أسود.
طريقة تحضير عمل الفراخ الناجتس
- في الكبة الكهربائية نقوم بوضع صدور الفراخ المخلية و نقوم بفرمها فرماً ناعماً.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصل والثوم إلى الدجاج وفرمهم جيداً حتى تختلط المكونات، ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبقسماط وصفار البيضة وتشغيل الكبة مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بسكب الخليط في صينية واسعة على ورقة من الزبدة ثم نقوم بوضع ورقة أخرى من ورق الزبدة على خليط الدجاج وفرده حتى تكون طبقة رقيقة.
- يتم إدخال الصينية الثلاجة بعض الوقت حتى تتماسك وتكون سهلة في تقطيعها.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة ونستخدم قطاعات البسكويت في تقطيع العجينة بالأشكال التي تفضلينها.
- بعد ذلك نقوم بوضع البيضة في إناء ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود ونخفقها جيداً، ونضع في إناء آخر البقسماط.
- نقوم بوضع قطع الناجتس في البيضة ثم نخرجها إلى البقسماط ونقوم بتغليفها جيداً.
- تكرر هذه الخطوة حتى يتم الانتهاء من كمية الناجتس بالكامل.
- في مقلاة على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت ونتركه حتى يسخن تماماً ثم يتم وضع قطع الناجتس في الزيت وتحميرها من جميع الاتجاهات حتى تصبح باللون الذهبي.
- نقوم بإخراج الناجتس على ورق مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم يتم تقديمه.
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