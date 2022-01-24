بمكون واحد فقط قومي بـ تخزين الليمون في الثلاجة وفي الفريزر من السنة للسنة كأنه طازة مش هيغير طعم ولا لون

الليمون هو من الفاكهة المنعشة وبالأخص في الطقس الحار يتم شربه ليعطي الشعور بالانتعاش والطاقة، كما أنه يحتوي على فيتامينات مفيدة جدا لصحة الجسم وصحة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يضيف نكهة سواء للحلويات أو الطعام، فتواجده يكون مهم في المخللات والمشروبات والمعجنات، وهو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويد وكذلك فيتامين سي اللذان يعملان على المساعدة في إزالة أي خلايا تالفة، فهذه المعادن تحمي الجسم من الأمراض.

طريقة تخزين الليمون

يجب تخزين الليمون بطريقة جيدة حتى يظل كما هو لفترة طويلة، وبسبب فقدانه للرطوبة بسرعة فيقوم بالتلف سريعا وذلك بسبب المسام الصغيرة الخارجية الموجودة على الليمون.

حفظ الليمون في الثلاجة

عند حفظه على رف أو درج الثلاجة يظل لفترة حوالي أسبوع، وإذا كنتي تفضلين حفظه لوقت أطول ضعيه في كيس أو علبة مغلقة بإحكام سيتم الحفاظ على رطوبتها لحوالي تقريباً شهر.

وفي حالة الرغبة في الحفاظ على نصف ليمونة بتغطيته بقطعة نايلون، ولكن يجب عدم التأخر في استخدامه.

ويمكن حفظ الليمون أيضا في برطمان زجاجي به ماء ثم نتركه في الثلاجة.

طريقة تخزين الليمون طوال السنة

نقوم بوضع الليمون في أكياس يتم غلقها جيداً وإخراج أية هواء منه ثم وضعه في الثلاجة وتحفظ هذه الطريقة الليمون لمدة شهر تقريباً.

أفضل درجة حرارة لتخزين الليمون هي من أربع إلى عشر درجات والمكان الأفضل في الثلاجة لحفظه هو باب الثلاجة أو الرف الأوسط.

حفظ الليمون بالورق الحراري.

نقطع الليمون إلى شرائح ثم نضعها في الفريزر على ورقة زبدة والمسافات بعيدة عن بعضها حتى تتجمد، ثم بعد ذلك نخرجها ونضعها في كيس بلاستيك ووضعها في الفريزر مرة أخرى وإخراجه عند الاستخدام في العصائر