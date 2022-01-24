طريقة عمل سلطة تكس مكس بطريقة المطاعم بطريقة الشيف سارة عبد السلام

طريقة عمل سلطة تكس مكس، دائما نحرص على أن تصبح طاولة الطعام كاملة من جميع الأطباق الأساسية والمقبلات والأطباق الجانبية، والتنوع بيس فقط في الطبق الأساسي بل في الطبق الجانبي أيضا، وصفة اليوم جديدة ومختلفة وشهية ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر مثل نفس طعم المطاعم المميزة.

سلطة تكس مكس، يمكن تقديمها كطبق جانبي، ويمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيف ويصبح طبق أساسي، سلطة سيزر الدجاج من اشهي وألذ الأطباق التي يمكن تحضيرها في وقت قصير لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير مع الصوص شهى.

طريقة تحضير سطله تكس مكس

بطريقة الشيف سارة عبد السلام من برنامج سنة أولى طبخ الذي يهدف على مساعدة كل فتاة في بداية مرحلة دخول المطبخ بتقديم وصفات متنوعة ولذيذة وسهلة التحضير نقدم لكم وصفة سلطة تكس مكس نقدم لكم أولا المقادير ثم الخطوات نرجو المتابعة.

أولا المقادير:

(لعمل الدجاج)

٢صدور دجاج

زيت نباتي

م ص بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

(لعمل الصوص)

كوب زبادي

ربع كوب هوت صوص

٤ملعقة كبيرة مايونيز

٢ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة خل

ملح

فلفل أسود

(لعمل السلطة)

1كابوتشي جوليان

1كرنب أحمر مبشور

٢خيار شرائح

٢طماطم مكعبات

٢فلفل ألوان مكعبات

١فلفل رومي مكعبات

خطوات التحضير سلطة تكس مكس مع الصوص

(لعمل الدجاج) تقطع صدور الدجاج إلى شرائح وتتبل ببهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت ثم في طاسة على النار توضع رشه من الزيت ثم توضع شرائح الدجاج وتشوح وتترك على النار حتى تمام النضج ثم ترفع من على النار. (لعمل الصوص) في بوله تخلط كل المكونات مع بعض ويترك الصوص جانباً حتى وقت تقديم السلطة. (لعمل السلطة) في طبق التقديم يوضع الكابوتشي في الأرضية ثم يوضع كل الخضار ويقلب ثم توضع شرائح الدجاج على الوجه وتزين السلطة بالعيش المكسيكي المحمر على الأطراف ثم يوضع الصوص على الوجه.

من خلال موقع ثقفنى قدمنا لكم وصفة سلطة تكس مكس مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة.