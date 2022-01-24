طريقة عمل الطحينة من السمسم المحمص في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة

طريقة عمل الطحينة تعد من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها؛ حيث أنها من المقبلات التي تتواجد مع كثير من الأكلات ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهي من الأطعمة الغذائية التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم ولهذا تعد وجبة أساسية بجانب المشويات بأنواعها وتستخدم في عمل بابا غنوج ويصنع منها الحلاوة الطحينية والكثير من الأشخاص يحرصون على شرائها بصفة مستمرة، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة الطريقة الصحيحة لصنع الطحينة بالمنزل، ولهذا السبب سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة العمل والمكونات الصحيحة.

طريقة عمل الطحينة

من خلال هذه المكونات سوف نقوم بإعداد الطحينة التي نستخدمها باستمرار في كثير من الأكلات، ومكوناتها كما يلي:

كوب كبير من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

ملح على حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

من خلال خطوات بسيطة نقوم بشرح مبسط لعمل الطحينة اللذيذة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها السمسم على نار هادئة مع التقليب المستمر لكي يتم تحميصه.

ثم يجب التقليب المستمر حتى لا يحترق السمسم ويؤثر هذا على طعم وجودة الطحينة.

عندما يصل السمسم للون الذهبي يتم إضافة الدقيق إليه ويقلب لمدة دقيقة.

ثم نرفع السمسم من على النار ونتركه لكي يبرد.

بعد ذلك يتم وضع السمسم في الكبة ويطحن حتى يصبح ناعم جدا.

نضع السمسم في الخلاط الكهربائي ثم نضع الزيت تدريجيا حتى لا يتكتل.

ثم نضع على الخليط الملح ويقلب جيدا بواسطة الخلاط.

عندما يصل القوام إلى أن يكون ناعم ومتماسك يتم إحضار برطمان محكم الغلق ونضع به الخليط ويتم الغلق جيدا لحين الاستخدام.

يمكنك الاحتفاظ به سليم أذا تم التخزين بشكل جيد.

تعليمات مهمة لنجاح عمل الطحينة

هناك تعليمات يجب مراعاتها أثناء عمل الطحينة لكي تحصلي على طحينة مثل الجاهزة، وهي كما يلي: