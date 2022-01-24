نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة قهوة وستبدين في سن 20 حتي لو عمرك 50 سنة ماسك لتبييض وشد التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة للقضاء على التجاعيد، تعتبر تجاعيد البشرة من أشهر المشاكل التي تؤرق العديد من الأشخاص مع تقدمهم في السن وخصوصًا النساء، حيث يبحث الكثير عن الطرق والوسائل التي تساعد على إخفاء التجاعيد، ولكن تكمن المشكلة في أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، ولذلك تكون الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للقضاء على التجاعيد تابع معنا لمعرفة أكثر الوصفات نجاحًا في إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أقدم اليوم كيف ترجعي الكولاجين لوجهك بشكل طبيعي، وكذلك خلطة لازالة التجاعيد حول العين والجبهة بجانب خلطة لنفخ الشفايف بيوم وأيضاً صفة لازالة تسوس الاسنان والجير في يوم واحد فقط، و تكثيف الحواجب وتطويل الرموش في يوم واحد فقط.

الزنجبيل للقضاء على التجاعيد :-

يعمل الزنجبيل على تأخير علامات الشيخوخة وإخفاء الخطوط الدقيقة على البشرة، نظرًا لما يحتويه من مضادات أكسدة تساعده على ذلك

المكونات:-

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-

نحضر وعاء ونضع فيه الزنجبيل، ثم نضيف إليه العسل ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نضع هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، مع مراعاة الابتعاد عن العينين، ثم نغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ، ثم نجففهم بلطف باستخدام فوطة قطنية.

نقوم بتطبيق هذه الطريقة ثلاث مرات كل أسبوع.

اللوز للقضاء على التجاعيد :-

يساعد اللوز على زيادة النضارة وشد الوجه.

المكونات :-

٦ حبات لوز.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من اللبن.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-

نقوم بنقع اللوز في الماء لمدة حوالي ١٢ ساعة، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه اللوز وعسل النحل ونخلطهم جيدًا، نضع الخليط الناتج على بشرة الوجه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

نكرر هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

خل التفاح للقضاء على التجاعيد :-

يؤدي استخدام خل التفاح إلى الحفاظ على الجلد التجاعيد، حيث أنه يوازن حموضة الجلد.

المكونات :-

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة كريم مرطب.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة :-

في وعاء نضع خل التفاح ونضيف إليه العسل والكريم ونخلط جيدًا، حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بفرد الخليط على الجلد لمدة ثلث ساعة تقريبًا، ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونجففه بفوطة قطنية.

نضع على الوجه كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

نقوم بتطبيق هذه العملية ثلاث مرات كل أسبوع.

مستحضرات التجميل للتجاعيد

وهناك أيضًا عدة مستحضرات تجميل مثل السيروم الطبي يتمجاعيد الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الذي يعمل على اخفاء وازالة التجاعيد وشد المسام والخطوط الظاهرة في الوجه سواء في الجبهة أو فوق وتحت العين.

وليس فقط السيروم الذي يعمل على ازالة التجاعيد بينما هناك حقن يتم أخذها لفرد الخطوط واخفاء التجاعيد وذلك عن طريق مركز تجميل أو العيادات الخاصة.

من أكثر الوصفات التي حققت نتيجة مبهرة هي وصفة الليمون لتفتيح وشد الوجه، يحتوي الليمون على احماض تساعد على تفتيح البسرة والتخلص من البقع الداكنة نهائياً، فقط حاولي اتباع تلك الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق بنفسك فقط كل ماعليكي هو اخذ نصف ليمونه ومسح بها كامل الوجه والجسم أيضاً واتركيه على بشرتك لمدة ساعتين على الأقل ثم اشطفيه بالماء البارد.

قناع الطين لغلق المسامات

المكونات

جهزي ملعقتان كببيرة من بودرة الطين، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد .

خطوات التحضير :

قومي بخلط المكونات السابق ذكرها جيداً في وعاء واسع لتصبح لديكي عجينةٍ ناعمةٍ ولينة.

افردي الخلطة على الوجه واتركيها لمدة 15 دقيقة على الأقل.

يغسل الوجه بالماء البارد جيداً، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.

وصفة الهوة لتبيض الوجه واخفاء التجاعيد

تعمل القهوة على تبيض البشرة كونها تحتوي على مواد مضادة للاكسدة التي تخافظ على البشرة وتقلل من ظهور الخطوط.

اولا جهزي وعاء واسع وضعي به ملعقة صغيرة من القهوة وضيفي عليها ملعقة ثغيرة من النشا وضيفي عليهم ملعقة من ماء الورد وقلبي المكونات معا جيداً.

ضعي الماسك على وجهك ووزعيه جيداً، اتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ، أحرصي على تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع على الأقل للوصول إلى أفضل النتائج.

وصفة زيت الزيتون للوقاية من التجاعيد

يعد زيت الزيتون من أكثر وأهم الزيوت المفيدة على البشرة، كونه يحتوي على عدة فيتامينات التي تساعد على تاخير ظهور التجاعيد والوقاية منها أيضا.