سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية خطوة بخطوة أكثر من رائعه

سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية، يعتبر دجاج المندي من أطيب أنواع الأكلات التي تعد بالدجاج والأرز، يشتهر بين الوطن العربي، يقوم الكثير من المطاعم والأمهات بتقديمه وصنعه لتغير من الطرق التقليدية لصنع الدجاج، يختلف في الطعم واللون والرائحة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المندي .

سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية

يوجد عدة طرق لتحضير المندي ولكن تعد تلك الطريقة الأفضل وهي

مكونات عمل دجاج المندي

فرخة كاملة ونظيفة جيدا مقطعة لأربع أجزاء.

نصف كيلو من الأزر الأصفر البسمتي.

بصلتين صغيرتين مقطعة قطع صغيرة.

4 حبات من الثوم.

حبة واحدة من الفلفل الحامى أو العادي كما تريدين.

أعواد قرفة.

ورق لورا.

أعواد قرنفل.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ونصف ملعقة كبيرة كركم.

نصف كوب زيت.

لتر من الماء.

طريقة تحضير الدجاج المندي