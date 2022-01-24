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عمر شويل - جدة سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية خطوة بخطوة أكثر من رائعه - ثقفني
سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية، يعتبر دجاج المندي من أطيب أنواع الأكلات التي تعد بالدجاج والأرز، يشتهر بين الوطن العربي، يقوم الكثير من المطاعم والأمهات بتقديمه وصنعه لتغير من الطرق التقليدية لصنع الدجاج، يختلف في الطعم واللون والرائحة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المندي .
سر طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية
يوجد عدة طرق لتحضير المندي ولكن تعد تلك الطريقة الأفضل وهي
مكونات عمل دجاج المندي
- فرخة كاملة ونظيفة جيدا مقطعة لأربع أجزاء.
- نصف كيلو من الأزر الأصفر البسمتي.
- بصلتين صغيرتين مقطعة قطع صغيرة.
- 4 حبات من الثوم.
- حبة واحدة من الفلفل الحامى أو العادي كما تريدين.
- أعواد قرفة.
- ورق لورا.
- أعواد قرنفل.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ونصف ملعقة كبيرة كركم.
- نصف كوب زيت.
- لتر من الماء.
طريقة تحضير الدجاج المندي
- نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا ونقوم بعمل فتحات بها بواسطة السكين ونضع عليها بعض الملح والفلفل الأسود وبعض الكركم ونخلطم جميعا حتى تمتزج جيدا مع قطع الدجاج.
- نضع في مقلاة كبيرة الحجم على النار، ملعقتين من الزيت قطع البصل وحبات الثوم بعد تقطيعها لقطع صغيرة، وحبة الفلفل بعد تقطيعها، وتقلب على نار متوسطة حتى يتغير لون البصل ويصبح شفافا(يذبل).
- نقوم بغسل الأرز البسمتي جيدا ويكون منقوع مسبقا وتصفيته من الماء ووضعه في صينية مناسبة لدخول الفرن.
- نضيف خلطة البصل والثوم والفلفل على الأرز ثم نضيف البهارات، ونقلب جيدا الارز بالتوابل والبصل ونضع لتر من الماء.
- ونقوم بوضع كمية من الملح حسب الرغبة.
- نضع ورق السلوفان على الأزر ونغطيه كاملا، نقوم بعمل فتحات صغيرة في ورق السلوفان.
- نضع قطع الدجاج المتبلة على ورق السلوفان، نضع الصينية في الفرن تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 220 لمدة 45 دقيقة، نقوم بتشغيل الشواية عدة دقائق حتى تأخذ قطع الدجاج لون التحمير.
- بعد انتهاء المدة نقوم بإزالة ورق السلوفان، في طبق التقديم نضع الأرز وعليه مباشرة قطع الدجاج ونقدمه بجانب سلطة وبألف هنا وشفا.
- يمكنك بعد إخراج الصينية وإزالة السلوفان، نضع قطع الدجاج على الأرز في الصينية ونأتي بقطعة فحم ساخنة ونضع عليها بعض الزيت ونغطي الصينية جيدا حتى تتخلل رائحة الفحم للوجبة وبالهناء والشفاء.
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