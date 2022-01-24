طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية اليمنية أكثر من رائعه

طريقة عمل الدجاج مندى، يعتبر الدجاج المندي من الوصفات اليمنية المميزة والشهية والتي تتميز بمذاقها ونكهتها اللذيذة التي تنال إعجاب كل من يتناولها، حيث دائماً تقوم ربات البيوت بالبحث عن وصفات جديدة من أجل طهيها لعائلتها لكي لا يكون هناك أي ملل من الطعام والطرق التقليدية للطهي، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تجهيز الدجاج المندي في المنزل.

طريقة عمل الدجاج مندي بالخلطة السرية

يمكن اتباع هذه الخطوات وتجهيز المكونات التالية من أجل تجهيز الدجاج مندي بطريقة بسيطة وهي:

مكونات عمل الدجاج مندي

دجاجة كاملة ونقطعها إلى 4 قطع.

مكعبين مرقة الدجاج.

عود قرفة.

¼ كوب زيت.

أربع أكواب ماء مغلي.

3 ورقات لورا.

كوبين من الأرز البسمتي.

ملعقة بابريكا صغيرة.

وملعقة صغيرة كركم.

ملعقة سمنة كبيرة.

وملعقة صغيرة بهارات فراخ.

رشه فلفل اسود وملح.

حبهان مطحون.

ليمونه ناشفة.

مستكه.

ثلاث أعواد قرنفل حب.

بودرة زعفران.

طريقة تحضير الدجاج المندي

لكي يتم تحضير المندي على أصولة بالطريقة الأصلية يجب اتباع هذه الخطوات بطريقة صحيحة .

نقوم بغسل الدجاجة جيداً وتقطيعها إلى أربع قطع ووضعها في إناء به ماء وملح وننقع الفرخة بها.

في إناء صغير نقوم بوضع الكركم والزيت والزعفران والفلفل الأسود والملح والبابريكا و نمزجهم جيداً، ثم يتم إضافة الدجاج إلى هذا الخليط و تقليب الدجاجة فِي التتبيلة بشكل جيد حتى تتشرب الفرخة التتبيلة بالكامل، ثم نترك الدجاج في التتبيلة لبعض الوقت.

في صينية نقوم بوضع الأرز البسمتي ونضيف عليه الماء المغلي ومكعب المرقة والملح والفلفل الأسود والحبهان المطحون والليمونه الناشفة والكركم وأعواد القُرنقل والسمنة وعود القرفة وبهارات الفراخ ونقلب كل المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نحضر شبكة فرن صغيرة ونضعها فوق الصينية أو نستخدم أعواد الشيش طاووق الخشبية وتوضع فوق الصينية ويرص الدجاج فوقها ونسكب عليه باقي التتبيلة.