اعمليه فى البيت.. طريقة عمل الحليب المكثف بمكونات سهلة وبسيطة لكافة الحلويات

عمل الحليب المكثف بمكونات سهلة، يدخل الحليب المكثف والمحلى في تحضير الكثير من أنواع الحلويات، يتم وضعه في تحضير بعض أنواع الكيكات أو مع الفواكه لصنع أكواب الفواكه ذات الطعم اللذيذ، دائمًا ما نقوم بأستخدام الحليب المكثف الجاهز من الخارج ولكننا لا نعلم المكونات المصنوع منها، تحضيره سهل وسريع ولا يحتاج للكثير من المكونات في تحضيره، قومى بتحضيره في المنزل وأجهزة لصنع أطيب و ألذ الحلوى، احتفظي به في ثلاجتك لحين استخدامه

عمل الحليب المكثف بمكونات سهلة

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحليب المكثف في البيت

مكونات عمل الحليب المكثف

4 أكواب من الحليب، أي نوع يمكن استخدامه سواء كان كامل الدسم أو خالي الدسم.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض يفضل ناعم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي يفضل غير مملح.

طريقة تحضير الحليب المكثف

قومي بوضع الحليب في وعاء على النار، يفضل استخدام الوعاء غير قابل للالتصاق.

ضعي السكر معه على نار متوسطة ظلي في التقليب حتى يذوب السكر بالكامل.

أخفضي النار قليلًا وقومي بتقليب الحليب حتي يبدأ في الغليان.

أخفضي النار من أسفل الحليب إلى أكثر درجة انخفاض لديك ولا تتركي الحليب دون تقليب حتى لا يفور.

يمكنك إضافة ملعقة السمنة في تلك الخطوة، كما يمكنك الاستغناء عنها إذا كان الحليب كامل الدسم.

يترك الحليب على نار خفيفة مع ملاحظته مدة 5 دقائق، كلما وجدتيه يبدأ في الفوران قومي بتقليبه.

يرفع الحليب من على النار ويترك ليبرد، يتكثف الحليب أكثر بعد رفعه من على النار.

إذا لاحظتي أي تكتلات به قومي بخفقه في الخلاط الكهربي أو بالمضرب إذا كانت كتل بسيطة.

عمل الحليب المكثف بالثلاجة

طريقة اخري مختلفة لعمل الحليب المكثف في البيت بالثلاجة

مكونات عمل الحليب المكثف بالثلاجة

كوب من الحليب البودر.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الحليب المغلي.

طريقة تحضير الحليب المكثف بالثلاجة