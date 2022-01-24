خبز البرجر بأسهل طريقة والطعم أفضل من الجاهز

خبز البرجر من أنواع الخبز اللذيذة التي تستخدم في إعداد الساندويتشات، ويمكن تحضيره في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبطريقة سهلة، وتفضل الكثير من ربات البيوت إعداد خبز البرجر في المنزل لتجنب شراء الأكلات الجاهزة التي تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل خبز البرجر في المنزل والطعم أفضل من الجاهز.

مكونات خبز البرجر

خبز البرجر من المخبوزات التي يمكن تحضيرها ببعض المكونات البسيطة التالية:-

2 كوب من الحليب الدافئ (500 مللي).

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي (100 مللي).

ملعقة كبيرة من السكر.

5 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات( 700 جرام).

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من عسل النحل أو العسل الأسود.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خبز البرجر سهلة وتتم بالخطوات التالية:-

في إناء عميق نضع كوبين من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخل ونصف كوب من الزيت مع التقليب الجيد. ثم نقوم بإضافة خمسة أكواب من الدقيق المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نضع العجينة في إناء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطى وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة بورق الزبدة. ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة قبل الخبز حتى يتضاعف حجمها. نقوم بدهن الوجه بخليط الحليب والعسل ويزين بالقليل من السمسم، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الخبز من الفرن ثم ندهنه بالزبدة ثم يغطي ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية.

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