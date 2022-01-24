قوام أخف كيكة قطنية بمكونات متوافرة وطريقة عمل المقادير للكيكة اليابانية الشهيرة من المحلات

الكيكة اليابانية أو كما تعرف كيكة قطنية هي عبارة عن نوع من الحلويات المميزة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي لها الكثير من الفوائد للجسم، كما أنها لهما طعم مميز يحبه الكثير من الناس، ويمكن تحضير الكيكة بأكثر من شكل وطريقة مثل كب كيك بالشوكولاته، ويمكن لكل ربة منزل اختيار الطريقة المناسبة لها من هذه الطرق وتزينها حسب الرغبة لتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، وسوف نعرض طريقة مميزة وهي طريقة الكيكة اليابانية الخفيفة، وذلك من خلال متابعة هذا المقال.

ترجع شهرة الكيكة اليابانية إلى كونها خفيفة لدرجة عدم الشعور بوزنها وهناك بعض الأسرار التي يجب مراعاتها أثناء وضع المكونات مع بعضها، أهمها عدم خفق البيض إلى درجة كبيرة مما يؤدي في النهاية إلى عدم إرتفاع الكيك، مع ضرورة وضع البيض بالإضافة إلى الزبدة في درجات حرارة معتدلة والتي لا تتخطى 40 بطبيعة الحال، كما يمكن إستخدام بعض الماء الساخن في صينية وتوضع بها صينية الكيكة.

طريقة عمل الكيكة القطنية اللذيذة

قد تبدو هذا النوع من الكيكة اليابانية مختلفة عن الطرق المعتادة والتي تتمثل في تشيز كيك بدون فرن أو الوصفة الأخرى وهي مولتن كيك ، وتحتاج جميعها إلى التركيز واتباع خطوات محددة للحصول على أفضل نتيجة، أما للحصول على كيكة قطنية خفيفة ذو شكل مميز وطعم لذيذ، وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات الكيكة اليابانية

اربع ملاعق كبار من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الحليب، بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من الدقيق الفاخر المنخول.

بيضة واحدة.

عدد خمسة من صفار البيض فقط.

عدد خمسة من بياض البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

رشة من الملح.

خطوات تحضير الكيكة اليابانية