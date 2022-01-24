نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوام أخف كيكة قطنية بمكونات متوافرة وطريقة عمل المقادير للكيكة اليابانية الشهيرة من المحلات في المقال التالي
الكيكة اليابانية أو كما تعرف كيكة قطنية هي عبارة عن نوع من الحلويات المميزة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي لها الكثير من الفوائد للجسم، كما أنها لهما طعم مميز يحبه الكثير من الناس، ويمكن تحضير الكيكة بأكثر من شكل وطريقة مثل كب كيك بالشوكولاته، ويمكن لكل ربة منزل اختيار الطريقة المناسبة لها من هذه الطرق وتزينها حسب الرغبة لتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، وسوف نعرض طريقة مميزة وهي طريقة الكيكة اليابانية الخفيفة، وذلك من خلال متابعة هذا المقال.
ترجع شهرة الكيكة اليابانية إلى كونها خفيفة لدرجة عدم الشعور بوزنها وهناك بعض الأسرار التي يجب مراعاتها أثناء وضع المكونات مع بعضها، أهمها عدم خفق البيض إلى درجة كبيرة مما يؤدي في النهاية إلى عدم إرتفاع الكيك، مع ضرورة وضع البيض بالإضافة إلى الزبدة في درجات حرارة معتدلة والتي لا تتخطى 40 بطبيعة الحال، كما يمكن إستخدام بعض الماء الساخن في صينية وتوضع بها صينية الكيكة.
طريقة عمل الكيكة القطنية اللذيذة
قد تبدو هذا النوع من الكيكة اليابانية مختلفة عن الطرق المعتادة والتي تتمثل في تشيز كيك بدون فرن أو الوصفة الأخرى وهي مولتن كيك ، وتحتاج جميعها إلى التركيز واتباع خطوات محددة للحصول على أفضل نتيجة، أما للحصول على كيكة قطنية خفيفة ذو شكل مميز وطعم لذيذ، وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات الكيكة اليابانية
- اربع ملاعق كبار من الزبدة.
- نصف كوب من اللبن الحليب، بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب وربع من الدقيق الفاخر المنخول.
- بيضة واحدة.
- عدد خمسة من صفار البيض فقط.
- عدد خمسة من بياض البيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- رشة من الملح.
خطوات تحضير الكيكة اليابانية
- احضري بوله عميقة، وذلك حتى لا يخرج منها المكونات وتتناثر.
- أضيفي بها الزبدة، واللبن الحليب.
- اخفقي المكونات جيدًا بإستخدام المضرب الكهربائي على أعلى سرعة.
- سوف تختلط المكونات سريعًا وتزداد حجمًا، أضيفي الدقيق بعد نخله جيدًا، بشكل تدريجي إلى هذه المكونات.
- أضيفي إليه صفار البيض فقط، مع الفانيليا.
- وأعيدي الخلط بشكل مستمر تمامًا لمدة ثلاث دقائق، حتى يصبح خليط كامل.
- اتركي هذه المكونات جانبًا.
- احضري وعاء آخر، وقومي بخفق بياض البيض بداخله جيدًا.
- استمري في الخفق حتى يزداد حجم البياض بشكل ملحوظ.
- أضيفي إلى البياض الآن السكر، مع رشة الملح.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة وذلك حتى يذوب السكر تمامًا في الخليط.
- بعد الانتهاء قومي بإضافة نصف كمية خليط بياض البيض الى الخليط الآخر الذي قد تم تجهيزه.
- اخلطي المكونات مع بعض مرة أخرى حتى تتجانس، وقومي مرة أخرى بإضافة باقي خليط بياض البيض، واعيدي الخلط بنفس الشكل.
- بعد أن يتكون خليط الكيكة بشكل كامل.
- احضري صينية مناسبة الحجم والارتفاع.
- أضيفي بها ملعقة من الزيت ورشة من الدقيق.
- أضيفي بها خليط الكيكة.
- ادخلي الخليط على درجة حرارة ١٧٠ درجة.
- اتركيها لمدة عشرة دقائق على هذه الدرجة.
- ثم اخفضي درجة الحرارة حتى تصل إلى ١٥٠ واتركيها حتى تمام النضج وهو من المفترض أنه نصف ساعة أخرى.
- بعد النضج اخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم.
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